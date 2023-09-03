سيامة كهنة بإيبارشية البحيرة برئاسة الأنبا باخوميوس

سام الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صباح أمس السبت، كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، وصلى نيافته القداس الإلهي في كرمة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور وشاركه الأنبا انجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة والوايلي والعباسية، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة:

١- الشماس روماني مسعد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات باسم القس لعازر.

٢- الشماس نسيم سمير كاهنًا على كنائس الساحل الشمالي وما يستجد باسم القس نثنائيل.

٣- الشماس مينا طلعت كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين ببرج العرب القديم باسم القس خائيل.

٤- الشماس منير حليم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بالتحرير الشمالي باسم القس بولس.

وهذا من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة.

وبقداس سيامة الكهنة الجدد، اختتمت كرمة القديس مار مرقس الرسول، احتفالاتها بعيد تدشينها الـ ٣٣ بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث و رسامة نيافة الأنبا باخوميوس مطرانًا وإيداع رفات القديس أثناسيوس الرسولي بكاتدرائيتها بدمنهور وكان ذلك في ٢ سبتمبر ١٩٩٠، حيث أقيمت على مدار الأسبوع الماضي نهضة روحية، تم خلالها تكريم أبناء الإيبارشية في حفل ختام مهرجان الكرازة السنوي.

أحداث كنسية أخرى

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددها الأحدث من المجلة الرسمية لها "الكرازة "، وتضمن غلافها صورة للقطة التذكارية لقداسة البابا تواضروس الثانى خلال تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية أثناء زيارة قداسته إلى دولة المجر الشهر الماضي.



ويضم العدد بتغطية شاملة بالصور لتلك الزيارة التاريخية، والتى شملت العديد من المقابلات والكلمات.



كما شملت عدة مقالات لأساقفة الكنيسة من بينها ،"بلاد المجر الجميلة"، والتي تحدث بها البابا تواضروس الثاني عن زيارته إلى دولة المجر.