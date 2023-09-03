الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سيامة كهنة بإيبارشية البحيرة برئاسة الأنبا باخوميوس

كنيسة
كنيسة

سام  الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، صباح أمس السبت، كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، وصلى نيافته القداس الإلهي في كرمة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور وشاركه الأنبا انجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة والوايلي والعباسية، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة:

١- الشماس روماني مسعد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات باسم القس لعازر.

٢- الشماس نسيم سمير كاهنًا على كنائس الساحل الشمالي وما يستجد باسم القس نثنائيل.

٣- الشماس مينا طلعت كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين ببرج العرب القديم باسم القس خائيل.

٤- الشماس منير حليم كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بالتحرير الشمالي باسم القس بولس.

وهذا من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة.

وبقداس سيامة الكهنة الجدد، اختتمت كرمة القديس مار مرقس الرسول، احتفالاتها بعيد تدشينها الـ ٣٣ بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث و رسامة نيافة الأنبا باخوميوس مطرانًا وإيداع رفات القديس أثناسيوس الرسولي بكاتدرائيتها بدمنهور وكان ذلك في ٢ سبتمبر ١٩٩٠، حيث أقيمت على مدار الأسبوع الماضي نهضة روحية، تم خلالها تكريم أبناء الإيبارشية في حفل ختام مهرجان الكرازة السنوي.

أحداث كنسية أخرى

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددها الأحدث من المجلة الرسمية لها "الكرازة "، وتضمن غلافها صورة للقطة التذكارية لقداسة البابا تواضروس الثانى خلال تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية أثناء زيارة قداسته إلى دولة المجر الشهر الماضي.
 

ويضم العدد بتغطية شاملة بالصور لتلك الزيارة التاريخية، والتى شملت العديد من المقابلات والكلمات.

كما شملت عدة مقالات لأساقفة الكنيسة من بينها ،"بلاد المجر الجميلة"، والتي تحدث بها البابا تواضروس الثاني عن زيارته إلى دولة المجر.

الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية كهنة كنائس الأنبا أنجيلوس

مواد متعلقة

الأنبا يؤانس يسيم كهنة جدد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط

بحضور عدد من الأساقفة.. سيامة 3 كهنة جدد في إيبارشية الفيوم

لقاءان للتعارف للنائب البابوي بقبرص في مقر السفارة المصرية

سيامة كاهن بالوادي الجديد.. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع صوم الرسل

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس يونياس الرسول

مع احتفال إيبارشية دشنا بمرور 32 عامًا على سيامة مطرانها.. من هو الأنبا تكلا؟

سيامة كاهن جديد لخدمة كنائس شمال شرق ولاية كوينزلاند

الأكثر قراءة

حرق وكسر وأوفر دوز .. التحقيق فى العثور على 3 جثث بالقاهرة

بعد صورة محمد صلاح.. تحرك برلماني عاجل لاسترداد آثار مصر المنهوبة

ضبط شخص بتهمة غسيل أموال بـ30 مليون جنيه بالقليوبية

مصرع وإصابة عاملين سقطت بهما بلكونة فى الإسكندرية

"صرف فلوس التكييف".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

عمرو حمزاوى يطالب بإعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)