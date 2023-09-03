الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة البابا تواضروس إلى المجر تتصدر غلاف العدد الجديد من "الكرازة"

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددها الأحدث من المجلة الرسمية لها "الكرازة "، وتضمن غلافها صورة للقطة التذكارية لقداسة البابا تواضروس الثانى خلال تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية أثناء زيارة قداسته إلى دولة المجر الشهر الماضي.

ويضم العدد بتغطية شاملة بالصور لتلك الزيارة التاريخية، والتى شملت العديد من المقابلات والكلمات.

كما شملت عدة مقالات لأساقفة الكنيسة من بينها ،"بلاد المجر الجميلة"، والتي تحدث بها البابا تواضروس الثاني عن زيارته إلى دولة المجر.

مطران المنوفية يكتب عن فضيلة الصبر

أما الأنبا بنيامين مطران المنوفية فقد تحدث عن "فضيلة الصبر"، أما الأنبا يوسف قد تحدث عن الفرح بمقالة بعنوان "فلا تكون إلا فرحا".

وتحدث الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، عن "الشهداء وحب الحياة"، وذلك بالتزامن مع رأس السنة القبطية.

بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

 مجلة الكرازة 

يذكر أنّ مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعود تأسيس مجلة الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإيبارشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.

وصدر العدد الأول من مجلة الكرازة فى يناير 1965 برئاسة تحرير الأنبا شنودة أسقف التعليم- آنذاك- وكانت تصدر فى صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.

وفى أكتوبر 1974 تحولت إلى مجلة الكرازة إلى أسبوعية وفى هذه الفترة اختلف شكل ومضمون الكرازة، فقد تحولت من صوت للكلية الإكليريكية يرأسها أسقف التعليم إلى صوت للكنيسة القبطية ككل يرأسها البابا شنودة الثالث.

وفي 2013 أوكل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مهمة الإشراف عليها لنيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وفتح صفحات المجلة لكتاب كثيرين.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المجلة الرسمية الكرازة ” البابا تواضروس الثاني الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية

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