الأرثوذكسية تُصدر العدد الأحدث من مجلة "الكرازة" بالتزامن مع صوم العذراء

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد الجديد من مجلة الكرازة، التابعة لها، إذ تصدرت صورة الغلاف أيقونة قبطية للثيئوطوكوس تظهر فيها السيدة العذراء وهي تحمل الطفل يسوع على ركبتيها وذلك بمناسبة اقتراب صوم عيد إظهار إصعاد جسدها الطاهر.

أما عن المقالات فتضمن العدد الأحدث من المجلة مقالة "لينمُ برُ الإيمان".. الافتتاحية، و"لمسة وفاء".. نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، ومقالة"الخادم المثمر".. نيافة الأنبا بنيامين، مطران المنوفية.

كما تضمن العدد مقالة"البابا الراهب قداسة البابا شنودة الثالث".. نيافة الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، "يرفعون أجنحة كالنسور".. نيافة الأنبا يوسف، مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ومقالة"التقليد والأيقونة".. نيافة الأنبا مارتيروس، أسقف قطاع شرق السكك الحديدية، ومقالة"الرهبنة والكمال المسيحي".. نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا.

هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أنّ مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعود تأسيس مجلة الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإيبارشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.

وصدر العدد الأول من مجلة الكرازة فى يناير 1965 برئاسة تحرير الأنبا شنودة أسقف التعليم- آنذاك- وكانت تصدر فى صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.

وفى أكتوبر 1974 تحولت إلى مجلة الكرازة إلى أسبوعية وفى هذه الفترة اختلف شكل ومضمون الكرازة، فقد تحولت من صوت للكلية الإكليريكية يرأسها أسقف التعليم إلى صوت للكنيسة القبطية ككل يرأسها البابا شنودة الثالث.

وفي 2013 أوكل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية مهمة الإشراف عليها لنيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وفتح صفحات المجلة لكتاب كثيرين.