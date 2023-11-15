الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح فيلم الرعب والإثارة "Piper" بدور العرض المصرية

فيلم Piper
فيلم Piper

طرحت الشركة الموزعة فيلم الرعب والإثارة  “Piper” العمل اليوم بدور العرض السينمائي في مصر. 

 وهو مغامرة مثيرة تجمع بين الرعب والفانتازيا، وفيلم Piper الذي تقوم أحداثه على الأسطورة الكلاسيكية لزمّار مدينة هاملين الألمانية من بطولة إليزابيث هيرلي. 

قصة فيلم Piper

تنتقل ليز وابنتها إيمي إلى مدينة هاملين الألمانية، وسرعان ما تظهر روح زمّار هاملين المضطربة، والتي تكشف سر مظلم خطير في ماضي ليز. 

وفي الوقت ذاته، تبحث هذه الروح عن مجرمين لم ينالوا جزاءهم - جرّاء جريمتهم - حتى تعاقبهم بأخذ أطفالهم منهم.

و تقوم الأحداث على خلفية أسطورة كلاسيكية معروفة عن مدينة هاملين الألمانية، حيث ابتليت المدينة بالجرذان، لكن بأحد الأيام يزورها رجل في زي متعدد الألوان، يعرض على عمدة البلدة تخليصها من الآفات مقابل مبلغ من المال. يوافق العمدة؛ ثم يسحب الرجل مزمارًا وريجول في شوارع البلدة عازفًا نغمته المسحورة، فتتقافز كل الجرذان من البيوت خلف النغمة حتى تغرق في نهر فيزر. وعندما يرفض العمدة تسليم الزمّار مكافأته، يقرر الانتقام فيعزف نغمته المسحورة مرة أخرى، ويأخذ ورائه أطفال البلدة إلى مغارة مخيفة، تنغلق عليهم ولا يراهم أحد بعدها.

أبطال فيلم Piper

و الفيلم من بطولة النجمة الإنجليزية الجميلة إليزابيث هيرلي المعروفة بدورها في فيلم Bedazzled، وتشاركها البطولة ميا جينكينز. وهو من إخراج أنتوني والر المميز بأفلام الإثارة، والذي شارك أيضاَ في كتابة الفيلم مع دنكان كينيدي.

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