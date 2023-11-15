الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف مانشستر يونايتد من اهتمام السعودية بضم كاسيميرو

كاسيميرو
كاسيميرو

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم كاسيميرو بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل.

موقف مانشستر يونايتد من اهتمام السعودية بضم كاسيميرو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلًا عن شبكة "Talk Sport"، فإن كاسيميرو مطلوب بقوة في الدوري السعودي في الشتاء المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية، أن نادي مانشستر يونايتد سيوافق على بيع كاسيميرو والاستفادة منه ماديًا، وذلك في حال تلقى عرضًا مناسبًا من الأندية السعودية الراغبة في ضم اللاعب.

وكان كاسيميرو قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

وحسب التقارير الصحفية، فإن كاسيميرو، صاحب الـ31 عامًا، يتقاضى راتبًا يبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن كاسيميرو قد تعرّض لإصابة قوية مؤخرًا في الركبة، خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع.

وشارك كاسيميرو في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفًا.

txt

رسميًا.. "يويفا" يسدل الستار عن كرة يورو 2024 (صور)

txt

ستيفن جيرارد يقرر معاقبة الكويكبي بعد غيابه عن تدريبات الاتفاق

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.

مانشستر يونايتد كاسيميرو الميركاتو الشتوى الدورى الانجليزى الدوري السعودي

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

وثائق تكشف مشروع "البراق" الإخوانى وعلاقته بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سقوط قذائف فى كريات شمونة شمالى إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء