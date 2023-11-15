لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم كاسيميرو بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل.

موقف مانشستر يونايتد من اهتمام السعودية بضم كاسيميرو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلًا عن شبكة "Talk Sport"، فإن كاسيميرو مطلوب بقوة في الدوري السعودي في الشتاء المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية، أن نادي مانشستر يونايتد سيوافق على بيع كاسيميرو والاستفادة منه ماديًا، وذلك في حال تلقى عرضًا مناسبًا من الأندية السعودية الراغبة في ضم اللاعب.

وكان كاسيميرو قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

وحسب التقارير الصحفية، فإن كاسيميرو، صاحب الـ31 عامًا، يتقاضى راتبًا يبلغ قيمته 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن كاسيميرو قد تعرّض لإصابة قوية مؤخرًا في الركبة، خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع.

وشارك كاسيميرو في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفًا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.