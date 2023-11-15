الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لافتات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تتصدر المشهد في محافظة الغربية

لافتات دعم المرشح
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

ظهرت في محافظة الغربية، الدعاية الانتخابية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية في انتخابات عام 2024، وتصدرتها لافتات الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت المحافظة نشاطًا كبيرًا من حزب مستقبل وطن في الدعاية الانتخابية، وظهر عدد كبير من المؤيدين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وشوهدت اللافتات الدعائية سواء العادية أو المضاءة في ميادين وشوارع المحافظة، وكذلك في التجمعات واللقاءات والمؤتمرات.

وأطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية، وتم تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، حتى يوم 8 ديسمبر المقبل، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لعام 2023، وقد حدد القرار أن الدعاية الانتخابية يمكن أن تتم من خلال الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة المسموح بها قانونًا وفقًا للقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

“الدعاية” تظهر دعما كبيرا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

تعكس اللافتات والأنشطة الدعائية المكثفة في محافظة الغربية دعمًا قويًا للرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن في الانتخابات الرئاسية، ويتوقع أن يشهد السباق الرئاسي منافسة قوية بين المرشحين، وسيتم مراقبة التطورات السياسية والأحداث القادمة بشكل وثيق في الأيام القليلة المقبلة، ينتظر الناخبون في محافظة الغربية بفارغ الصبر الحملات الانتخابية القادمة والمزيد من المعلومات حول رؤية المرشحين وخططهم للفترة المقبلة.

الانتخاب عملية هامة وديمقراطية تشارك فيها جميع فئات المجتمع، ومن المهم أن يلتزم المرشحون بقواعد الانتخابات والأنظمة المعمول بها، وأن يضعوا مصلحة البلاد والشعب في المقام الأول.

وتشهد الدعاية الانتخابية في محافظة الغربية تفاعلًا كبيرًا من الناخبين، وهذا يعكس التزامهم بالمشاركة السياسية والمساهمة في صنع مستقبل بلادهم.

لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى
لافتات دعم الرئيس السيسي تتصدر المشهد في محافظة الغربية الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مراكز ومدن المحافظة اللافتات الدعائية سواء العادية النجمة الشمس النخلة السلم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية الأنشطة الدعائية المكثفة في محافظة الغربية محافظة الغربية بفارغ الصبر الحملات الانتخابية القادمة والمزيد من المعلومات حول رؤية المرشحين وخططهم للفترة دعم ا قوي ا للرئيس عبد الفتاح السيسي

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