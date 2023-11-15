لو فاتك التريند| 500 مسئول أمريكى يرفضون دعم بايدن لإسرائيل.. وغضب فى الأهلى

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات القليلة الماضية منها قرار هام للنادى الأهلى ووأيضًا مفاجأة فى مسلسل صوت وصورة الذى تصدر التريند بالاضافة إلى أخر التطورات فى غزة فى هذا السياق نرصد أبرز أخبار التريند

الاحتلال الإسرائيلي: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن وصول حاضنات وأغذية أطفال ومستلزمات طبية جلبتها دبابات الجيش من إسرائيل إلى مستشفى الشفاء.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “فرقنا الطبية وجنودنا الذين يتحدثون اللغة العربية موجودون على الأرض لضمان وصول هذه المستلزمات إلى من يحتاجون إليها”، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

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رسالة موقعة من أكثر من 500 مسئول أمريكى ترفض دعم بايدن لإسرائيل

باتت الإدارة الأمريكية في مأزق خطير، بعد الدعم المطلق لإسرائيل في حربها ضد غزة، وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حاليا بشكل متزايد إلى إيجاد طرق لكبح جماح الجيش الإسرائيلي في محاولة لإبطاء الخسائر في صفوف المدنيين والحد من خطر نشوب صراع أوسع نطاقا، بينما تواجه مستوى متزايدا من المعارضة الداخلية بشأن سياستها في الشرق الأوسط.

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حنان مطاوع تشكر مخرج صوت وصورة.. ماذا قالت؟

وجهت النجمة حنان مطاوع الشكر لمخرج مسلسلها الجديد صوت وصورة المخرج محمود عبد التواب توبة.

ونشرت حنان عدة صور جمعتها بالمخرج من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت معلقة:"المخرج المبدع الرائع الاستثنائي محمود عبد التواب مخرج صوت وصوره، اخويا وعشرة السنين،اشكرك علي اخلاصك وتركيزك وموهبتك الكبيره،اشكرك علي العمل المتكامل ده،مبروك ان اسمك اتكتب بجانب الكبار يا اخي الحبيب.

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"جندي": الرئاسة المصرية في تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه ورغم التحديات العالمية، نجحت الرئاسة المصرية في تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27 وعلى أيدي شبابنا من الباحثين والخبراء من المصريين بالخارج والداخل ونجحت في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية لتحقيق كل متطلبات التحول الأخضر، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافةً إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن يكفل تنفيذ مصر لكافة التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، ولولا تعاون الصين ودعمها، ما كان لهذا المقترح أن يرى النور.

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غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عقد اجتماع طارئ مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول، فور عودة الأخير من الإجازة التي يقضيها ببلاده حاليًا، مستغلًا فترة التوقف الدولي.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد داخل قطاعات النادي والجماهير والإدارة؛ بسبب تراجع المستوى والأداء بالفريق الذي فقد بطولتي الدوري الإفريقي وقبلها السوبر الإفريقي، ثم فقد نقطتين بالدوري بالتعادل الإيجابي مع الجونة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

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هيئة الكتاب تستعد لتنظيم معرض سوهاج الأول في ديسمبر

تستعد الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، لإقامة معرض سوهاج الأول للكتاب، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمقر نادي المحليات بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتنظيم معارض للكتاب فى جميع محافظات مصر.

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