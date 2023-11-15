الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رسالة موقعة من أكثر من 500 مسئول أمريكى ترفض دعم بايدن لإسرائيل

غزة
غزة

باتت الإدارة الأمريكية في مأزق خطير، بعد الدعم المطلق لإسرائيل في حربها ضد غزة، وتسعى إدارة  الرئيس الأمريكي جو بايدن، حاليا بشكل متزايد إلى إيجاد طرق لكبح جماح الجيش الإسرائيلي في محاولة لإبطاء الخسائر في صفوف المدنيين والحد من خطر نشوب صراع أوسع نطاقا، بينما تواجه مستوى متزايدا من المعارضة الداخلية بشأن سياستها في الشرق الأوسط.

التصعيد في غزة

ووفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، ففي رسالة قدمت إلى بايدن وحكومته، انتقد أكثر من 500 من المعينين السياسيين والموظفين من حوالي 40 وكالة عبر الإدارة مدى دعم الرئيس لإسرائيل في حربها في غزة.

ونددت الرسالة بقتل حماس 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، في 7 أكتوبر، لكنها دعت بايدن إلى كبح جماح الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي تجاوز عدد القتلى فيها الآن 11000.

وجاء في نص الرسالة: “إننا ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار؛ والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا؛ واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية؛ ومرور المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة”.

وتعكس الرسالة، التي لم يتم الكشف عن هوية الموقعين عليها، القلق المتزايد بين المسئولين الأمريكيين بشأن سياسة بايدن في الأسابيع الأولى من الحرب المتمثلة في التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها علنًا، بينما تحاول كبح جماح ردها الانتقامي في السر. ويقول النقاد إن هذا النهج لم يكن فعالا.

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معارضة الدعم الأمريكي 

ومن جانبه، قال تشارلز ليستر، وهو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط: "لم يكن سرًا منذ أسابيع أن المعارضة والإحباط الكبير قد تغلغل في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية - مدفوعًا بالقلق المتزايد بشأن نطاق الرد العسكري الإسرائيلي في غزة" و"كان السبب وراء الكثير من المعارضة الداخلية هو تعليقات بايدن العامة - في البداية نهجه الصفري تجاه هذه القضية، ثم تشككه المضلل في أرقام الضحايا في غزة".

ويقول المسئولون وفقا للجارديان: إنه كان هناك دعم داخل الحكومة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر لشن هجوم وقائي على حزب الله في لبنان، لتخفيف خطر فتح جبهة ثانية، قبل شن هجوم بري على غزة. 

ويقولون: إن حقيقة عدم وجود مثل هذه الضربة الوقائية ترجع جزئيًا إلى إقناع الولايات المتحدة، وبالتالي درء خطر نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقًا في الوقت الحالي. ويعتقد المسئولون الأمريكيون أن حزب الله نفسه ليس لديه مصلحة في تصعيد الصراع، وهو يطلق ما يكفي من الصواريخ عبر الحدود الشمالية لإسرائيل للحفاظ على مصداقيته كرمز للمقاومة ضد إسرائيل.

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