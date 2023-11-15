"جندي": الرئاسة المصرية في تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه ورغم التحديات العالمية، نجحت الرئاسة المصرية في تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27 وعلى أيدي شبابنا من الباحثين والخبراء من المصريين بالخارج والداخل ونجحت في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية لتحقيق كل متطلبات التحول الأخضر، على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل، إضافةً إلى إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك على نحو متوازن يكفل تنفيذ مصر لكافة التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ، ولولا تعاون الصين ودعمها، ما كان لهذا المقترح أن يرى النور.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدعوة من جامعة بدر، في ملتقى العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين، والذي نظمته كلية اللغات والترجمة بالجامعة، للاحتفال بمرور ١٠ سنوات على مبادرة "الحزام والطريق"، وكذلك تعميق التعاون في المجالات التعليمية مع الجانب الصيني، والذي أقيم على مدار يومي ١٤ و١٥ نوفمبر الجاري.



وألقت جندي الضوء على مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ الحزام والطريق منذ عشر سنوات، والتي شهدت التأييد الكامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للصين والتي قام بزيارتها عدة مرات وأعلن عن تأييده ودعمه للمبادرة لما تمثله من فرص تعاون بين دول جنوب الكرة الأرضية، كما عملت الكثير من الجهات الرسمية المصرية علي وضع دراسات وأبحاث لكيفية تدعيم استفادة الدولة المصرية من المبادرة الصينية، خاصة مع تنوع محاورها بين اقتصادي وتجاري وسياسي وثقافي وتعليمي وانساني وشعبي، ومنها وزارات الهجرة والخارجية والتخطيط والتجارة والتعاون الدولي.

مبادرة الحزام والطريق نقطة التحول الإيجابية في العلاقات المصرية الصينية

من جانبه، أكد السفير مجدي عامر أن مبادرة الحزام والطريق كانت نقطة التحول الإيجابية في العلاقات المصرية الصينية، فلقد كان سفيرا لمصر في الصين خلال هذه الفترة، التي شهدت إطلاق هذه المبادرة العالمية والتي عكست بدورها مكانة الصين الدولية، كذلك أكدت على أهمية الدور التي تلعبه مصر وضرورة وجودها ضمن المبادرة، فكانت مصر من أولى الدول التي انضمت لمبادرة "الحزام والطريق" نتيجة لترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتعاون مع الصين في إطار هذه المبادرة، حينها زار الرئيس السيسي الصين عدة مرات وأعلن عن دعمه للمبادرة لما تمثله من فرص تعاون مع دول جنوب الكرة الأرضية، حتى أصبحت تمثل أساس التعاون بين مصر والصين، مضيفا أنه وبعد مرور ١٠ سنوات على إطلاق مبادرة "الحزام والطريق" فقد وصلت العلاقات المصرية الصينية لمرحلة تطور لم تشهدها من قبل ومن بينها التعاون في مشروعات البنية التحتية وكذلك تواجد الاستثمارات الصينية في مصر الآن، والتي تتخطى ٧ مليار دولار.