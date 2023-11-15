الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

الخطيب مع كولر
الخطيب مع كولر

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عقد اجتماع طارئ مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول، فور عودة الأخير من الإجازة التي يقضيها ببلاده حاليًا، مستغلًا فترة التوقف الدولي.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد داخل قطاعات النادي والجماهير والإدارة؛ بسبب تراجع المستوى والأداء بالفريق الذي فقد بطولتي الدوري الإفريقي وقبلها السوبر الإفريقي، ثم فقد نقطتين بالدوري بالتعادل الإيجابي مع الجونة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكشف المصدر عن أن الخطيب حدد الاجتماع يوم الأحد المقبل فور عودة كولر الذى منح اللاعبين إجازة سلبية لمدة أسبوع بسبب توقف مسابقة الدورى المحلى وكل المنافسات.

ولفت إلى أن "الخطيب" سوف يناقش مع كولر أسباب تراجع المستوى، بجانب الموقف العام حول بعض اللاعبين، على رأسهم محمد الضاوى كريستو، وصلاح محسن، وأحمد عبدالقادر، ورؤيته لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

خالد بيبو يخطر اللاعبين بعقوبات مالية

من جانبه، قرر خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد التعادل الأخير مع الجونة قبل فترة التوقف الدولي. 

جاء توقيع العقوبات بسبب شعور الجهاز الفنى بحالة التراخى خلال الفترة الأخيرة منذ خسارة السوبر الإفريقى والخروج من الدورى الإفريقى، وتواصل الأداء المتواضع فى مباريات الدورى.

وكشف مصدر مسئول عن أن خالد بيبو أخطر اللاعبين عبر جروب الفريق علي الواتس آب بالتنسيق مع كولر، للتأكيد على تطبيق اللائحة، وتغليظها ضد بعض العناصر في ظل تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة يخطط لتطبيق اللائحة بشكل قوي على اللاعبين، لتجنب خسارة وفقدان أي نقاط بسهولة في الفترة المقبلة.

من المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لمباراة ميدياما الغانى فى الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة إفريقيا، بعد أن منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة لمدة أسبوع عقب لقاء الجونة في الدوري.

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