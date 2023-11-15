الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربي: اقتحام مجمع الشفاء الطبي استمرارًا لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي

غزة
غزة

أدان البرلمان العربي، اقتحام القوة القائمة بالاحتلال  لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبره انتهاكا صارخا واستمرارًا لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب. 

امتدادًا للانتهاكات والجرائم

وأضاف البرلمان العربي، أن اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتدادًا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الاستهداف المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، إنما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه الآدمية المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية. 

وحمّل البرلمان العربي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والنازحين المتواجدين داخل المجمع، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم، كما طالب الصليب الأحمر بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال من خلال تواصله مع كل الأطراف لمنع حدوث كارثة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، حتى يتمكن من أداء دوره في القطاع.

دبلوماسى إسرائيلى سابق: سياسات نتنياهو فى غزة تضعنا فى مسار تصادمي مع واشنطن

وانتقد الدبلوماسي الإسرائيلي السابق والقنصل العام السابق لإسرائيل في نيويورك، "ألون بينكاس"، سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في غزة.

التصعيد في غزة 

وقال المسئول الإسرائيلي، في مقالة له في صحيفة هآرتس الإسرائيلية: إن سياسة نتنياهو في غزة، والتي تتمثل في إطالة أمد الحرب في غزة إلى أجل غير مسمى، سوف تضع إسرائيل في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: إن نتنياهو يخلق صدعًا في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية مع استمراره في رفض التعامل بجدية مع اقتراح أمريكي بخصوص الوضع الحالي في غزة.

ووفقًا للدبلوماسي السابق، فإن نتنياهو يعتقد أن سياسته، والتي تتمثل في الحرب الطويلة في عزة، سوف تخفف من حدة الانتقادات التي تتعرض لها حكومته وتبقيه في السلطة.

إتحاد البرلماني العربي أمين عام البرلمان العربي ارتفاع عدد شهداء مجمع الشفاء شهداء مجمع الشفاء مجمع الشفاء الطبي

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