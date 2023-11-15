"الطائرة البارالمبي" يفوز على اليابان ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم

نجح منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس فى الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 3/0 فى مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم التى تقام بمصر

وجاء الفوز على اليابان ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة

ونجح منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة للرجال، فى الفوز على نظيره الراوندي، بنتيجة 3 /0 في دور ال 16 بالبطولة التى تقام بالعاصمة الادارية وتستمر حتى السبت المقبل، في آخر محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024.

ويضم المنتخب الوطني البارالمبى للكرة الطائرة رجال، كلا من: هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

فاطمة عمر تفوز بجائزة أفضل رياضية عربية

فى مفاجأة كبرى وبعد منافسة قوية فازت البطله البارالمبية فاطمه عمر أسطورة رفع الأثقال المصرىة بجائزة أفضل رياضية بارالمبية عربية فى النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والتى تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة التي تحتفل بانجازات المرأة في الوطن العربي في المجال الرياضي.

وقد تنافست اللاعبة المصرية مع العديد من الرياضيات العرب حتى تم تصفيتهم إلى الدور النهائى إلى ثلاث لاعبات هن نورة الكتبي (الإمارات)، وآية الله أيمن توفيق (مصر) بجانب فاطمه عمر التى تفوقت على الجميع بتاريخها وإنجازاتها .

وقد تسلمت البطله البارالمبية جائزتها التى أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتى تلقب ب (أم الإمارات)، وبدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، يشهد الإعلان عن الفائزين والفائزات بالجائزة في نسخة 2023، ويبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و800 ألف درهم، في 10 فئات للمستويين الفردي والجماعي (مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية).