رئيس اللجنة البارالمبية يشكر الرئيس السيسى على دعمه للأبطال من ذوي الإعاقة

وجه الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للرياضيين من ذوي الإعاقة، والذين يسطرون إنجازات قارية وعالمية ويرفعون اسم مصر فى المحافل الدولية.

رياضات ذوي الإعاقة تشهد عهدا جديدا من الاهتمام

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية بأن رياضات ذوي الإعاقة تشهد عهدا جديدا، من الاهتمام والتحدي فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، خاصة بعد أن أشاد العالم بتنظيم ونجاح مصر في استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية في مختلف الألعاب على مدار الأعوام السابقة، واستفادةً الاتحادات الدولية من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية.

وكذلك الصرح الرياضي المتكامل بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة والنهضة الشاملة في البنية الرياضية للجمهورية الجديدة، والتي يقام فيها حاليا بطولتي السباحي الدولية وكأس العالم للكرة الطائرة جلوس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة المصرية وخاصة لذوي الإعاقة من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققها الأبطال خلال الفترة الماضية.

وأكد "مصطفى" بأن اللجنة البارالمبية تشهد عهدا جديدا من التطوير فى كل عناصر المنظومة من تحول رقمى لكل معاملاتها الإدارية والمالية، إلى وضع استراتيجية لتطوير عناصر كل لعبة من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية وفتح باب المنح والدورات التدريبية للوقوف على أحدث المتغيرات بالاتحادات الدولية.

تعظيم الموارد المالية للجنة

وكشف الدكتور حسام الدين مصطفى، أنه نجح مع مجلس الإدارة لتعظيم الموارد المالية للجنة حيث توصل لاتفاق نهائي مع أكثر من شركة راعية وعدد من البنوك لرعاية اللجنة وضخ أموال تسهل مهمة مجلس الإدارة لتوفير معسكرات داخلية وخارجية للأبطال البارالمبيين، الذين نسعى جاهدين لرعايتهم رعاية صحيحة وتأهيلهم بقوة قبل دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024،

وكشف أن مجلس اللجنة أبرم بالفعل عقود رعاية بـ 13 مليون جنيه، ومازال السعى والاجتهاد من قبل مجلسه مستمر للوصول لقيمة الرعاية التى تستحقها اللجنة البارالمبية، بعد نجاح مجلسه في تنظيم العديد من الأحداث القارية والعالمية.