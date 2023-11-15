الأوراق المطلوبة وإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية

توفير الغاز الطبيعي للمنازل يعتبر أمرًا حيويًا للكثيرين، وتسهيل هذه العملية يتطلب اتخاذ الإجراءات الصحيحة وتقديم الأوراق المطلوبة، والتي تستدعي الدقة والتنظيم، حيث يشمل الأمر الأنشطة التجارية والصناعية وحتى المخابز الإفرنجية.

إجراءات توصيل الغاز للمنازل

يتطلب ذلك توفير مستندات وأوراق رسمية لضمان سير العملية بشكل فعّال، وفي هذا السياق، تنشر «الدستور» خطوات توصيل الغاز للمنازل والأنشطة التجارية مع التركيز على المستندات والإجراءات المطلوبة.

وتعمل شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية على مدار 24 ساعة، لتلقى طلبات العملاء وخدمة التوصيل من خلال العديد من الشركات من ضمنها شركات «تاون جاس - غاز مصر - ناتاجاس - أوفر سيز - طاقة عربية - مودرن جاس».

مستندات توصيل الغاز للمنازل

- تقديم صورة عن عقد الإيجار أو المستندات الملكية للاطلاع.

- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

- إثبات سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

إجراءات توصيل الغاز للعميل الجديد

1. يقدم العميل الجديد طلبًا في مقر الشركة.

2. يتم إجراء معاينة لتحديد الأعمال المطلوبة.

3. يتم التعاقد بعد تقديم جميع المستندات وسداد الرسوم المقررة.

4. يتم تنفيذ التركيبات بعد سداد مقايسة التركيبات.

تغيير التعاقد

1. يتم عمل تنازل عن الأجهزة أمام مسؤول الحسابات في مقر الشركة.

2. يتم عمل معاينة لتحديد نوع الأجهزة وقراءة العداد.

3. يتم إجراء التسوية المالية للعميل القديم.

4. يتم التعاقد مع العميل الجديد بالمستندات المطلوبة.

إجراءات توصيل الغاز لعقار جديد

1. يقدم العميل طلبًا في مقر الشركة.

2. يتم إعداد معاينة على العقار والشقق والأجهزة الموجودة.

3. في حالة صلاحية العقار، يتم تسليم العميل خطاب للحي والمركز المعلومات للحصول على الموافقات اللازمة.

4. يتم تنفيذ خط الخدمة المغذي للعقار والتركيبات الخارجية والداخلية.

للأنشطة التجارية والمخابز الإفرنجية

- يتعين على صاحب النشاط التجاري تقديم صورة عن عقد الإيجار أو مستندات الملكية للاطلاع.

- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر الأصل للاطلاع.

- إثبات سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية (الأصل للاطلاع).

للعملاء الصناعيين:

- يتم إجراء معاينة لتحديد استهلاكات الغاز الحالية والمستقبلية للمصنع.

- يتعين إعداد مقايسة تقديرية لتكلفة الشبكة الخارجية والداخلية، بما في ذلك تأمين العداد والاستهلاك.

- إشعار الشركة القابضة بمتوسطات استهلاك العميل السنوية وموافقته على سداد التكاليف.