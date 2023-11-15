القاهرة الإخبارية: السفير السعودى بالقاهرة يصل لمعبر رفح

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” وصول أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي لدى مصر، معبر رفح.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًا، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وكان مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح قد أفاد بدخول أول شاحنة وقود من المعبر في طريقها إلى غزة، اليوم.