الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بالإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة معوقات المشروعات الجاية

متابعة تطوير الطرق
متابعة تطوير الطرق

تابع المحاسب طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، قطع الفرمة بطريق دناصور - ابشادى أحد قطاعات طريق 88 الشهداء – دناصور الذى يبلغ طوله 7 كم، بالإضافة إلى فرد وتسوية طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية ابو كلس بالوحدة القروية بدنشواى بداية من شارع عملية المياة حتى شارع البوابة بإجمالي رصف 750متر.

كما تم متابعة قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل بإجمالى رصف 1870 مترا تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، وكذا متابعة التشطيبات النهائية بالسوق الحضاري بقرية شمياطس المقام على تغطية مصرف الشهداء – شمياطس على مساحة 520م2، حيث يتم تركيب الانترلوك بالمحيط الخارجي للسوق ضمن سبعة أسواق جارى إنشائهم بعدد من قرى مركز الشهداء وضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون خالد النمر، أعمال وضع طبقة السن وفردها ودمكها بشارع الصوفى بمدينة أشمون والذى سيتم رصفه بطول 300م ضمن خطة التطوير والرصف التى تتم بشوارع مدينة. أشمون.

ووجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، ولا سيما قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حياة كريمه قرى مركز أشمون مركز الشهداء

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