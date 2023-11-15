الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تثمن دور مصر الريادى فى المنطقة.. ومايا مرسى: أكثر من نصف ضحايا غزة من النساء والأطفال المدنيين

مايا مرسي
مايا مرسي

 استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة  الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التى تزور مصر حاليًا، ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة سيما بحوث والوفد المرافق لها مشيدة بالجهود التي تبذلها لتمكين المرأة على مستوى العالم.

 نطالب بإيصال صوت المرأة والفتاة الفلسطينية إلى العالم 

وثمنت الدكتورة مايا مرسي الشراكة والتعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مناشدة بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمنظمة المرأة العربية، السيدة سيما بحوث بنقل صوت المرأة والفتاة الفلسطينية إلى العالم والتعريف بالمعاناة التي تمر بها، والحث على مراعاة حقوق المرأة الإنسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بل ومنحها أولوية كُبرى، مشيرة إلى أن الأمهات في غزة  يفقدن ابنائهن يوميا  في هذه الحرب، مؤكدة أن هذه الحرب  خلقت جيل جديد يشعر بالمرارة  والألم، وكانت سببا ايضًا في أن نري أجيالًا جديدة في أمتنا من الأطفال والشباب لم يكونوا ملمين بالقضية الفلسطينية.. لكنهم أصبحوا يكتبون عن حق فلسطين.. ويناشدون العالم بوقف النزيف غير الإنساني.. ووقف الحرب.. وإنهاء الاحتلال وحماية المدنيين والأطفال.

txt

ندوة تعريفية لتنفيذ 1500 مشروع بمنح لا تُرد لتمكين المرأة بديرمواس

txt

مسئولة بـ"المتحدة": المرأة الفلسطينية تحملت أقصى درجات القهر والعنف

وطالبت الدكتورة مايا مرسي بأن تتضمن المساعدات الأممية توفير الحد الأقصى من  احتياجات النساء والفتيات الضرورية في الحرب؛ للحفاظ على كرامتهن كنساء وفتيات أثناء الحرب على غزة.

تشيد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لوقف إطلاق النار على شعب غزة

من جانبها أعربت الدكتورة سيما بحوث عن سعادتها بوجودها في مصر، وقالت: مصر لها دور كبير في المنطقة العربية والإسلامية،" مشيدة بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوقف إطلاق النار الفوري المستدام وعدم قبول التهجير القسري لشعب غزة، وتوجيه الدعوة لمؤتمر السلام بالقاهرة، واهتمام  الرئيس السيسي بتوصيل المساعدات الإنسانية  إلى غزة.

وأكدت دور مصر المهم في حماية المرأة والأمن والسلم على مستوى العالم، وفي استقطاب الشباب والأفكار الجديدة لرسم صورة للعالم أكثر استقرارًا وسلامًا.

وأشارت إلى التعاون القائم مع المكتبين القطري والإقليمي في تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها مع مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، وفي مجال المرأة والأمن والسلم، مؤكدة على استمرار السعي في المستقبل  نحو توطيد العلاقة بين الجانبين لتمكين المرأة في مصر والمنطقة.

كما أكدت الدكتورة سيما بحوث أنها ستعمل علي التنسيق لتوفير احتياجات المرأة والفتاة في المساعدات الأممية الإنسانية لغزة.

المجلس القومي للمرأة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الامم المتحدة مصر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة بمنظمة المرأة العربية بالقضية الفلسطينية

مواد متعلقة

إيمان كريم تتعرف على جهود بني سويف في مجال دعم ذوي الإعاقة

دراسة تحلل الخطابات الإعلامية للجناحين العسكرى والسياسى لحركة حماس

مايا مرسى: "صحة الأجنة" بداية جيدة للوصول إلى جيل جديد يتمتع بالصحة

"قومي ذوي الإعاقة" يبحث مع البنك الدولي أوجه التعاون والتمكين

إدانات سياسية وحزبية لواقعة استشهاد مصور"القاهرة الإخبارية" فى غزة

فعاليات حزبية متنوعة لشرح إنجازات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى للمواطنين

"القومى للإعاقة" يطلق مبادرة "خدماتى فى محافظاتى" من جامعة بنى سويف

الدكتور أيمن الرقب: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية جاءت أقوى من البيان الختامي

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء