هيئة الأمم المتحدة للمرأة تثمن دور مصر الريادى فى المنطقة.. ومايا مرسى: أكثر من نصف ضحايا غزة من النساء والأطفال المدنيين

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التى تزور مصر حاليًا، ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة سيما بحوث والوفد المرافق لها مشيدة بالجهود التي تبذلها لتمكين المرأة على مستوى العالم.

نطالب بإيصال صوت المرأة والفتاة الفلسطينية إلى العالم

وثمنت الدكتورة مايا مرسي الشراكة والتعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مناشدة بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمنظمة المرأة العربية، السيدة سيما بحوث بنقل صوت المرأة والفتاة الفلسطينية إلى العالم والتعريف بالمعاناة التي تمر بها، والحث على مراعاة حقوق المرأة الإنسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بل ومنحها أولوية كُبرى، مشيرة إلى أن الأمهات في غزة يفقدن ابنائهن يوميا في هذه الحرب، مؤكدة أن هذه الحرب خلقت جيل جديد يشعر بالمرارة والألم، وكانت سببا ايضًا في أن نري أجيالًا جديدة في أمتنا من الأطفال والشباب لم يكونوا ملمين بالقضية الفلسطينية.. لكنهم أصبحوا يكتبون عن حق فلسطين.. ويناشدون العالم بوقف النزيف غير الإنساني.. ووقف الحرب.. وإنهاء الاحتلال وحماية المدنيين والأطفال.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي بأن تتضمن المساعدات الأممية توفير الحد الأقصى من احتياجات النساء والفتيات الضرورية في الحرب؛ للحفاظ على كرامتهن كنساء وفتيات أثناء الحرب على غزة.

تشيد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لوقف إطلاق النار على شعب غزة

من جانبها أعربت الدكتورة سيما بحوث عن سعادتها بوجودها في مصر، وقالت: مصر لها دور كبير في المنطقة العربية والإسلامية،" مشيدة بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوقف إطلاق النار الفوري المستدام وعدم قبول التهجير القسري لشعب غزة، وتوجيه الدعوة لمؤتمر السلام بالقاهرة، واهتمام الرئيس السيسي بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت دور مصر المهم في حماية المرأة والأمن والسلم على مستوى العالم، وفي استقطاب الشباب والأفكار الجديدة لرسم صورة للعالم أكثر استقرارًا وسلامًا.

وأشارت إلى التعاون القائم مع المكتبين القطري والإقليمي في تنفيذ المشروعات التى يتم العمل عليها مع مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، وفي مجال المرأة والأمن والسلم، مؤكدة على استمرار السعي في المستقبل نحو توطيد العلاقة بين الجانبين لتمكين المرأة في مصر والمنطقة.

كما أكدت الدكتورة سيما بحوث أنها ستعمل علي التنسيق لتوفير احتياجات المرأة والفتاة في المساعدات الأممية الإنسانية لغزة.