الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسئولة بـ"المتحدة": المرأة الفلسطينية تحملت أقصى درجات القهر والعنف

دينا عبدالفتاح
دينا عبدالفتاح

قالت دينا عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنها تتقدم بالتحية والاحترام والتقدير للمرأة الفلسطينية على صبرها وتحملها، مشيرة إلى أنها تحملت أقصى درجات القهر والعنف، معقبة: «الأم والأخت والجدة الفلسطينية التي تحملت عبئا كبيرا خلال الفترة الراهنة، وأعطت نموذجًا عظيمًا للمرأة العربية».

وتابعت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، منذ قليل، أمام معبر رفح البري، أن قلوبنا تنفطر على أهالينا من شعب غزة، ولكننا نتعلم منكم الصبر والجهاد والقوة والعزيمة، معقبة: «قلوبنا تعتصر عليكم في مصر».

ووجهت دينا عبدالفتاح، كلمة للمؤسسات الدولية التي تدعم المرأة في العالم، والتي تدفع مئات الدولارات لتمكين المرأة في كافة القطاعات قائلة: «أين جهودكم في غزة.. كيف تقفون في شكل المتفرج وأنتم تدفعون الأموال لإبادة أطفال ونساء غزة».

وطالبت شعوب العالم التي ترفض العدوان على قطاع غزة، بالضغط على المجتمع الدولي لتغيير موقفهم المتعنت ضد الأهالي في قطاع غزة، وأن يذكروا المؤسسات الدولية بأن أول ضحايا في قطاع غزة هم النساء والأطفال، مطالبة بإيفاق إطلاق النار في قطاع غزة.

حياة حياة كريمه مبادرة التحالف المتحدة

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