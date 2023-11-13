عمرو الفقى: "المتحدة" طالبت عبر جميع منصاتها بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

قال المهندس عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة طالبت من خلال جميع منصاتها الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني.

الشركة عملت على نشر الوعي تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف "الفقي" خلال كلمته بمؤتمر صحفى للشركة المتحدة والتحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة أمام معبر رفح، اليوم الإثنين، أن الشركة عملت على نشر الوعي تجاه القضية الفلسطينية، وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات أشقائنا من الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن أرضه، والوصول إلى حل سلمي عادل.

وتابع: “نجدد التزامنا دائمًا بدعم القضية الفلسطينية ومساندة أشقائنا الفلسطينيين، والعرب في كافة الظروف، وأن نكون صوتًا لهم في نيل حقوقهم المشروعة”.