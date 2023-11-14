الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ندوة تعريفية لتنفيذ 1500 مشروع بمنح لا تُرد لتمكين المرأة بديرمواس

تمكين المرأة
تمكين المرأة

قال رئيس مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، عامر طه، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، نظمت ندوة تعريفية لبدء تنفيذ 1500 مشروع بمنح لا تُرَد، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية.

وأوضح رئيس المركز، اليوم الثلاثاء، أن الندوة حضرها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ياسر بخيت، ومنسق المحافظة ممثل البنك الدولي ومدير مؤسسة المصري للتنمية والتعليم إيمان صلاح، وتضمنت التعريف بأهداف المشروع.

وأضاف أن المشروع يستهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمكينها من خلال التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية وترويج ثقافة ريادة الأعمال للمرأة  المصرية في قطاعات مختلفة منها الأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا؛ للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة في هذه القطاعات، وكذلك دعم وتحسين أداء المجموعات الإنتاجية بضم المزيد من العمالة النسائية وإتاحة الخدمات المالية وغير المالية لرائدات الأعمال.

مركز ديرمواس وزارة التضامن الاجتماعي الاسرة المصرية التمكين الاقتصادي العمالة النسائية

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