الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو الشركة المتحدة: المرأة الفلسطينية قدمت نموذجًا فى الاحترام والقوة والصمود

دينا عبدالفتاح
دينا عبدالفتاح

استعرضت دينا عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جهودها في مساعدة ودعم أهالي قطاع غزة، قائلة: "أقدم كل الاحترام والتقدير للمرأة الفلسطينية الأم والأخت والابنة والجدة، التي تحملت درجة من درجات القهر والعنف التي لا يمكن أن يتوقع أن تتحملها أي امرأة".

المرأة الفلسطينية قدمت نموذجًا في الاحترام والقوة والصمود

وأضافت دينا عبدالفتاح، خلال كلمتها بمؤتمر صحفى للشركة المتحدة والتحالف الوطنى لدعم الأشقاء في غزة أمام معبر رفح، أن المرأة الفلسطينية قدمت نموذجًا في الاحترام والقوة والصمود.

ووجهت عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حديثها للمؤسسات الدولية، قائلة: "المؤسسات التي تدفع مليارات الدولارات من أجل تمكين المرأة ومساعدتها على فرص متساوية في الحياة، أين دوركم في غزة؟ وكيف تقفون في شكل المتفرج وأنتم تدفعون الأموال لإبادة النساء والأطفال في غزة؟". 

وطالبت عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جميع الشعوب في كل أنحاء العالم أن يغيروا موقفهم شديد التعنت من أهالي غزة، وتذكير المؤسسات الدولية بأن أول ضحايا في أراضي غزة هم من السيدات والأطفال والشيوخ، متابعة: "كفاية أوقفوا النيران والقصف الآن في غزة".

الشركة المتحدة عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دينا عبد الفتاح المرأة الفلسطينية القهر والعنف القهر العنف

مواد متعلقة

مسئول بـ"حياة كريمة": معبر رفح هو شريان الحياة الوحيد لأهالينا فى غزة

اعتقال 50 فلسطينيًا فى مدن الضفة الغربية المحتلة

مدير مستشفيات غزة: جيش الاحتلال يجبر المرضى على إخلاء مستشفى القدس

ارتفاع عدد شهداء مجمع الشفاء فى غزة لـ32 خلال 3 أيام

محلل سياسى فلسطينى: ذوو الأسرى أصبحوا لا يريدون عدوانًا على غزة (فيديو)

اللواء محمد الغبارى: الاحتلال عجز عن تنفيذ اجتياح برى فى غزة (فيديو)

تصعيد غير مسبوق على الحدود اللبنانية وتزايد العمليات النوعية للمقاومة (فيديو)

استشهاد مرضى فى العناية المركزة بمجمع الشفاء فى غزة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا فى القليوبية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

التحالف الوطنى: لدينا 55 ألف متطوع يجهزون مساعدات غزة منذ 14 أكتوبر

ممرض بمستشفى العريش: زيارة "المتحدة" رفعت الروح المعنوية لمصابى غزة خاصة الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان