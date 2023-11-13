عضو الشركة المتحدة: المرأة الفلسطينية قدمت نموذجًا فى الاحترام والقوة والصمود

استعرضت دينا عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جهودها في مساعدة ودعم أهالي قطاع غزة، قائلة: "أقدم كل الاحترام والتقدير للمرأة الفلسطينية الأم والأخت والابنة والجدة، التي تحملت درجة من درجات القهر والعنف التي لا يمكن أن يتوقع أن تتحملها أي امرأة".

المرأة الفلسطينية قدمت نموذجًا في الاحترام والقوة والصمود

وأضافت دينا عبدالفتاح، خلال كلمتها بمؤتمر صحفى للشركة المتحدة والتحالف الوطنى لدعم الأشقاء في غزة أمام معبر رفح، أن المرأة الفلسطينية قدمت نموذجًا في الاحترام والقوة والصمود.

ووجهت عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حديثها للمؤسسات الدولية، قائلة: "المؤسسات التي تدفع مليارات الدولارات من أجل تمكين المرأة ومساعدتها على فرص متساوية في الحياة، أين دوركم في غزة؟ وكيف تقفون في شكل المتفرج وأنتم تدفعون الأموال لإبادة النساء والأطفال في غزة؟".

وطالبت عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جميع الشعوب في كل أنحاء العالم أن يغيروا موقفهم شديد التعنت من أهالي غزة، وتذكير المؤسسات الدولية بأن أول ضحايا في أراضي غزة هم من السيدات والأطفال والشيوخ، متابعة: "كفاية أوقفوا النيران والقصف الآن في غزة".