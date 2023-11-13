تنفيذ ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا بالدقهلية

انطلقت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التضامن الاجتماعى بالدقهلية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.



وفي هذا الصدد قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.



وأوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، أنه تم التنسيق والتعاون مع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلى المصرى لتنفيذ خطة نصف سنوية بكافة مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل، وقامت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصرى ومركز شربين ومركز بلقاس لتنفيذ عدد ٢ ورشة عمل بمركز شربين ومركز بلقاس.

تفاصيل الورشة

واستهدفت ورش العمل تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظة الدقهلية من مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة نصف السنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة للتمكين المالى والفنى للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا معالجة التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوى وذلك لخدمة مجتمعنا.



جانب من الورشه