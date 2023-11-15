محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بحي المرج

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي النموذجي بحي المرج؛ لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين بالحي.

وشدد محافظ القاهرة، على رئيس الحي وجميع العاملين بالمركز التكنولوجي، بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون، حيث أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

مركز تطوير الخدمات

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

يذكر أن عدد الأحياء المميكنة بمحافظة القاهرة، يبلغ 35 حيًا مميكنًا ميكنة كاملة، ويضم جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من بينهم 34 مركزًا تكنولوجيًا بالأحياء، ومركز تكنولوجي الديوان العام.

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة

محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة