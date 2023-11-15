حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من مشايخ وعواقل سيناء

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء، بحضور الشيخ عبدالله جهامة، مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعدد من مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء.

القبائل والعائلات مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري

واستقبل الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، الذي أعرب عن سعادته وترحيبه بوفد مشايخ وعواقل شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن القبائل والعائلات العربية مكون أساسي من مكونات المجتمع المصري.

وثمّن دورهم الحيوي وتضحياتهم العظيمة التي قدموها خلال الجهود التي بذلتها الدولة في حماية أرض سيناء ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، موضحًا أن "هذه الجهود لم تكن تحدث لولا دوركم الحيوي".

وأوضح أن الدولة، خلال التسع سنوات الماضية برئاسة السيد المرشح، شهدت إنجازات وتنمية في جميع المجالات والقطاعات في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها شبه جزيرة سيناء التي شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية من بينها مشروعات البنية التحتية، والإسكان الاجتماعي، والجامعات الأهلية، ومحطات تحلية مياه البحر وغيرها من المشروعات، ومؤخرًا أطلقت الحكومة المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء والممتدة حتى عام ٢٠٣٠م، في قطاعاته الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها، وذلك بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي.

توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري

من جهته؛ عبّر وفد مشايخ شبه جزيرة سيناء عن سعادتهم بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مثمنين ما حققته الدولة المصرية من إنجازات وعلى رأسها تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية وبخاصة شبه جزيرة سيناء.

ولفتوا إلى قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التوعوية.