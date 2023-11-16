الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"المترو": خفض سرعة القطارات بالمحطات السطحية في حال تساقط الأمطار

المترو
المترو

قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو  الأنفاق، إنه سيتم خفض سرعة القطار فى الخط الأول "حلوان – المرج"، والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، فى حال سقوط الأمطار.

خفض السرعة سيكون حتى لا يتسبب تساقط الأمطار فى حدوث أي مشكلات فنية داخل القطارات 

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة المترو المسئولة عن إدارة الخط الأول "حلوان – المرج"، والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، إن خفض سرعة القطارات سيكون في المحطات السطحية وذلك حتى لا يتسبب تساقط الأمطار مع السرعة العادية فى حدوث اى مشكلات فنية داخل القطارات أثناء مسيرها، لذا فسيتم خفض سرعة القطارات في المحطات السطحية.

خفض سرعة القطارات لن يؤثر على التقاطر

وتابع المتحدث الرسمي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن خفض سرعة القطارات لن يؤثر بشكل سلبي على حركة التقاطر بشكل ملحوظ وذلك  نظرا لان خفض السرعة لن يكون بشكل مبالغ فيه وهو ما لم يؤثر على حركة القطارات، موضحا إن شركة المترو تعمل على توفير الأمن والأمان داخل المرفق وذلك منعا لوقوع أي مشكلات قد تؤثر بشكل سلبي على حركة الخط وبالتالي التسبب في إزعاج المواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلي أنه يتم متابعة حالة الأرصاد من خلال غرفة الطوارئ وذلك للتعامل الفوري مع أى تغيرات جوية من شأنها التأثير السلبي على حركة القطاراتـ خاصة ان مرفق مترو الأنفاق في الخط الاول "حلوان – المرج "، والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب"، يتردد عليه عدد ضخم جدا من المواطنين نظرا لأنه من أفضل وسائل المواصلات الجماعية والأكثر أمانا وسرعة بين كافة المواصلات الأخرى.

خفض سرعة القطارات بالمحطات السطحية خفض سرعة القطارات أحمد عبد الهادي الأرصاد الجوية التقلبات المناخية سقوط أمطار

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