وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حقيقة زيادرة أسعار تذاكر المترو والقطارات في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض زيادة الأسعار فى الوقت الحالي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا نية لتحريك أسعار تذاكر المترو والقطارات، حاليًا وسيتم زيادتها بعد دخول الخطوط الجديدة، وزيادة أسعار تذاكر القطارات بعد تشغيل محطة بشتيل.

أسعار التذاكر في متناول الجميع

وأكد أن أسعار التذاكر في متناول الجميع وأقل من أسعار المواصلات الأخرى حتى 3 شهور مقبلة، وفقًا توجيهات الرئيس السيسي.