الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محمد خلف الله يجري جولة لمتابعة مشروعات الإسكان الفاخر بدمياط الجديدة

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله

أجرى المهندس  محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة  جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان الفاخر بدمياط الجديدة، يرافقه نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى التنفيذ مشروعات الإسكان. 

وتابع المهندس محمد خلف الله والوفد المرافق له نسبة انجاز مشروع جنة للإسكان الفاخر بالحي الـ6 تنفيذ 28 عمارة بواقع 672 وحدة سكنية بالمجاورة 34 على مساحة 16 فدان، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية بنسبة 100% من جميع التشطيبات والمرافق والمشروعات الخدمية للمشروع.

وأفاد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشايات وأعمدة الإنارة والتجهيز لأعمال الزراعة بالمسطحات الخضراء، مؤكدًا على شركات المقاولات المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال طبقًا للمواصفات والبرنامج الزمني للمشروع.

استمرار أعمال المتابعة للمشروعات القومية الجارى تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة

وفي ذات السياق، واصل مسئولي جهاز مدينة دمياط الجديدة جولاتهم التفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع 59 عمارة سكنية بواقع 1416 وحدة سكنية. المشروع يقام على مساحة تقدر بحوالي 30 فدانًا في المجاورة 33 في المرحلة الثانية.

وأعلن المهندس محمد خلف الله أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية خلال 4 أيام، بحيث يوافق ذلك يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر 2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال اللاند سكيب والتخطيط للطرق الداخلية والمرافق وكافة الخدمات الخاصة بالمشروع. كما أكد على أهمية جهاز الاشراف في الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال والمتابعة اليومية لأعمال الري والصيانة للمزروعات والمسطحات الخضراء. وأشار إلى أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجارية في المدن الجديدة، ومن أهم هذه المشروعات مشروعات الإسكان.

أرقام وتواريخ تسليم المرحلة الثامنة بعدد 1416 وحدة سكينة يوم الاحد المقبل الموافق 19 نوفمبر 

وأكد المهندس محمد خلف الله، أنه سيتم تسليم أرقام العمارات من 1 إلى 3 بعد 17 وحدة سكنية، يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر المقبل، بينما سيتم تسليم العمارات من 4 إلى 6 بعد 13 وحدة سكنية في مشروع جنة للإسكان الفاخر، يوم الاثنين 20 نوفمبر، ويليها سيتم تسليم العمارات من 7 إلى 9 بعدد 20 وحدة سكنية، يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، وسيتم تسليم العمارات من 10 إلى 12 بعدد 11 وحدة سكنية، يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، وفي الخميس 23 نوفمبر سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تخلفوا عن استلام وحداتهم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم أرقام العمارات من 13 إلى 15 بعدد 14 وحدة سكنية يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، ويليها تسليم العمارات من 16 إلى 45 بواقع 13 وحدة سكنية يوم الاثنين 27 نوفمبر، ثم يتم تسليم أرقام العمارات 46 إلى 48 بعدد 13 وحدة سكنية يوم الثلاثاء، كما سيتم تسليم أرقام العمارات من 49 إلى 50 بواقع 27 وحدة سكنية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، وأشار إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تخلفوا عن مواعيد الاستلام خلال الأسبوع الثاني، يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر.

محمد خلف الله 4 أيام 1416 وحدة جنة مشروع دمياط الجديدة

مواد متعلقة

بالأرقام والتواريخ.. بدء تسليم المرحلة الثامنة لمشروع جنة بدمياط 19 نوفمبر

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سر قذائف 155 ملم وطلبات قائد إسرائيلى كبير.. وثيقة مسربة من البنتاجون (تفاصيل)

مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لدخول أول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم