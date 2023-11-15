محمد خلف الله يجري جولة لمتابعة مشروعات الإسكان الفاخر بدمياط الجديدة

أجرى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإسكان الفاخر بدمياط الجديدة، يرافقه نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى التنفيذ مشروعات الإسكان.

وتابع المهندس محمد خلف الله والوفد المرافق له نسبة انجاز مشروع جنة للإسكان الفاخر بالحي الـ6 تنفيذ 28 عمارة بواقع 672 وحدة سكنية بالمجاورة 34 على مساحة 16 فدان، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية بنسبة 100% من جميع التشطيبات والمرافق والمشروعات الخدمية للمشروع.

وأفاد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق والمشايات وأعمدة الإنارة والتجهيز لأعمال الزراعة بالمسطحات الخضراء، مؤكدًا على شركات المقاولات المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام التام بجودة التنفيذ للأعمال طبقًا للمواصفات والبرنامج الزمني للمشروع.

استمرار أعمال المتابعة للمشروعات القومية الجارى تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة

وفي ذات السياق، واصل مسئولي جهاز مدينة دمياط الجديدة جولاتهم التفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع 59 عمارة سكنية بواقع 1416 وحدة سكنية. المشروع يقام على مساحة تقدر بحوالي 30 فدانًا في المجاورة 33 في المرحلة الثانية.

وأعلن المهندس محمد خلف الله أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية خلال 4 أيام، بحيث يوافق ذلك يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر 2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال اللاند سكيب والتخطيط للطرق الداخلية والمرافق وكافة الخدمات الخاصة بالمشروع. كما أكد على أهمية جهاز الاشراف في الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال والمتابعة اليومية لأعمال الري والصيانة للمزروعات والمسطحات الخضراء. وأشار إلى أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجارية في المدن الجديدة، ومن أهم هذه المشروعات مشروعات الإسكان.

أرقام وتواريخ تسليم المرحلة الثامنة بعدد 1416 وحدة سكينة يوم الاحد المقبل الموافق 19 نوفمبر

وأكد المهندس محمد خلف الله، أنه سيتم تسليم أرقام العمارات من 1 إلى 3 بعد 17 وحدة سكنية، يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر المقبل، بينما سيتم تسليم العمارات من 4 إلى 6 بعد 13 وحدة سكنية في مشروع جنة للإسكان الفاخر، يوم الاثنين 20 نوفمبر، ويليها سيتم تسليم العمارات من 7 إلى 9 بعدد 20 وحدة سكنية، يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، وسيتم تسليم العمارات من 10 إلى 12 بعدد 11 وحدة سكنية، يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، وفي الخميس 23 نوفمبر سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تخلفوا عن استلام وحداتهم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم أرقام العمارات من 13 إلى 15 بعدد 14 وحدة سكنية يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، ويليها تسليم العمارات من 16 إلى 45 بواقع 13 وحدة سكنية يوم الاثنين 27 نوفمبر، ثم يتم تسليم أرقام العمارات 46 إلى 48 بعدد 13 وحدة سكنية يوم الثلاثاء، كما سيتم تسليم أرقام العمارات من 49 إلى 50 بواقع 27 وحدة سكنية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، وأشار إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تخلفوا عن مواعيد الاستلام خلال الأسبوع الثاني، يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر.