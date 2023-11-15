الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. انتهاء موعد تقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

تنتهي اليوم الأربعاء الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقًا للقرب من محل السكن.

وتأتي تلك الخطوة للتيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت؛ شريطة أن يكون المقر الانتخابي داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته اليوم 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.

 

إمكانية تعديل المقر الانتخابى 

وأتاحت الهيئة الوطنية للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، يأتى ذلك من خلال طلب عبر الموقع الإلكترونى، واختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن، وتقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، وتحديد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

ويقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملء البيانات المطلوبة مع إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.

 

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