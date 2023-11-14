الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبل الاقتراع.. تعرف على موعد الصمت الانتخابى لمرشحي الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل ؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

كانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التى سيستخدمها المرشحين بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للاجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذى يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

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استعلام اللجنة الانتخابية عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

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