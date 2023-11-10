الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهيئة الوطنية تحدد محظورات الدعاية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت منذ قليل، الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للاجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وحددت الهيئة الوطنية الجدول الزمني لكافة الاجراءات الانتخابية، والتي مر منها قرابة شهر و3 أيام، لتبدأ مرحلة الخوض في السباق الرئاسي بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية والتي تأتي كالآتي:

وأكدت الهيئة ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة، والتي تضمنت الآتى:

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
5- استخدام المباني والمنشآت وسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 

7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
9- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

 

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