شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لمنازل المواطنين فى غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في شارع السوق التجاري في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهدت المواطنة فاطمة خليل أبو جزر، وأصيب عدد من أفراد عائلتها، في قصف الاحتلال لمنزلهم في مخيم بشيت في محافظة رفح جنوب القطاع.

وأفادت الوكالة باستشهاد 6 مواطنات في قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل عائلة أبو حجر في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأعلنت مصادر، استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق، الدكتور محمد عيد شبير وعدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي على غزة.

كما أعلنت المصادر استشهاد 5 مواطنين، بينهم أم وطفليها، بقصف الاحتلال منزلا غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال محيط مسجد السقا وسط خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للمستشفيات، حيث تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي لقصف مدفعي عنيف وإطلاق نار.

كما أطبقت الآليات العسكرية الإسرائيلية من حصارها على المجمع الذي يتواجد فيه جرحى ومرضى ونازحون، في ظروف صعبة مع انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

كما أطلقت قنابل مضيئة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.