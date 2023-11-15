الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يستعين بعدد من أخبار "الدستور" بحلقة الليلة من برنامجه

أحمد موسى
أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة الليلة من برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، بعدد من أخبار "الدستور"، وذلك للتعليق على العديد من الملفات  والتي يدور أغلبها حول الأوضاع في غزة.

عناوين الأخبار كالتالي:

جاء في الخبر الأول 

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن بما تملكه من تسليح ومقاتل محترف

الخبر الثاني

سوناك يطالب الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى غزة

الخبر الثالث

التمرد يصل الكونجرس مساعدو البرلمان يتوقفون عن العمل دعما لغزة

الخبر الرابع

أزمة جديدة بسبب غزة.. البرقيات السرية تكشفتصدعات كبرى في الخارجية الأمريكية

الخبر الخامس

الأمم المتحدة: لبنان سيتم تدميره بالكامل حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل

 

أحمد موسى أخبار الدستور غزة الملفات برنامج على مسئوليتي

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