التمرد يصل الكونجرس.. مساعدو البرلمان الأمريكي يتوقفون عن العمل دعمًا لغزة

أعلن ثلاثة من المساعدين في الكونجرس الأمريكي تمردهم والتوقف عن العمل دعمًا لغزة ورفضًا للدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل,

و قال المساعدون الثلاثة، "نحن موظفون في الكونجرس في الكابيتول هيل، ولم نعد نشعر بالارتياح للبقاء صامتين، ناخبونا يطالبون بوقف إطلاق النار، ونحن الموظفون الذين نجيب على دعواتهم، معظم رؤسائنا في الكابيتول هيل لا يستمعون إلى الأشخاص الذين يمثلونهم، نطالب قادتنا بالتحدث، والدعوة إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميعاالمحتجزين والوقف الفوري للتصعيد الآن".

حالة من التمرد في أمريكا دعمًا لغزة ورفضًا للدعم الإسرائيلي

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الإضراب عن العمل يُعد هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مساعدو الكونجرس، جميعهم تقريبًا مجهولين، لحث أعضاء الكونجرس - رؤسائهم - علنًا على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتابعت أنه مع احتدام النقاش السياسي المتوتر في جميع أنحاء البلاد وفي مجلسي الشيوخ والنواب - حيث يتجادل المسؤولون المنتخبون حول المساعدات الطارئة لإسرائيل، وما هي الشروط التي يجب أن تأتي معها، وحتى ما هي اللغة المناسبة للمناقشة - هناك المزيد من الجدل ومناقشات شخصية ومشحونة بالعاطفة من نواحٍ عديدة داخل مكاتب أعضاء الكونجرس.

الغضب تزايد بين موظفي الكونجرس بعد رفض الغالبية العظمى في كلا الحزبين السياسيين دعوات لوقف إطلاق النار

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تزايد الغضب بين موظفي الكونجرس جاء بعد أن رفضت الغالبية العظمى من المشرعين في كلا الحزبين السياسيين الدعوات لوقف إطلاق النار، قائلين إن إسرائيل لها الحق في ملاحقة الفصائل الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى، حيث يرى العديد منهم أن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس والسماح لها بإعادة تجميع صفوفها.

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستطبق هدنة يومية للقتال للسماح للمدنيين بالفرار ودخول المساعدات إلى غزة وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، أن العديد من موظفي الكونجرس الديمقراطيين، ومعظمهم تحت سن 35 عامًا، وجدوا أنفسهم في خلاف صارخ مع رؤسائهم وإدارة بايدن بشأن قضية تمس جوهر قيمهم، وفقًا لمقابلات مع أكثر من عشرة مساعدين.

ويقول الموظفين إنهم كافحوا للتوفيق بين قناعاتهم الشخصية والتزاماتهم المهنية، والتي تتطلب بحكم تعريفها أن يحتفظوا بآرائهم لأنفسهم وأن يدافعوا بحماس عن موقف عضو الكونجرس الذي يعلمون لديه، لقد عبروا عن آرائهم المعارضة في الاجتماعات الداخلية وتجادلوا بشأن ما سيقولونه في المكالمات مع الناخبين.

وقد خلص الكثيرون إلى أنه ليس لديهم خيار سوى التحدث علنًا في خروج صريح بشكل ملحوظ عن قاعدة الكابيتول هيل الأساسية التي تنص على أن المساعدين يجب أن يظلوا في الخلفية وألا يعارضوا الرئيس أبدًا علنًا.

وقال جيريمي سليفين، أحد كبار مستشاري النائبة إلهان عمر، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، وهي من بين أعضاء الكونجرس القلائل في حزبها الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار: “بالنسبة لكثير من الناس، هذا خط أحمر حقيقي، إن ما يحدث مروع للغاية، ومن الضروري جدًا أن تكون قادرًا على معارضة قصف مخيم للاجئين، على سبيل المثال، ويبدو الأمر كما لو أن المحادثة هنا في الكابيتول هيل منفصلة تمامًا عن الواقع".