الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوناك يطالب الاحتلال الإسرائيلى بحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى غزة

ريشي سوناك،
ريشي سوناك،

شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على ضرورة اتخاذ إسرائيل كل التدابير لحماية المدنيين الأبرياء والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح سوناك، في تصريح مساء الإثنين، أنه يجب على إسرائيل الدفاع عن النفس في إطار القانون الدولي، واتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين الأبرياء بما في ذلك في المستشفيات والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وأضاف أن بلاده ستواصل الضغط في الأمم المتحدة أو إسرائيل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وتحقيق وقف إطلاق النار.

وذكر أن بلاده مستعدة لاستخدام قواعدها في قبرص كنقطة انطلاق في تقديم المساعدات الإنسانية.​​​​​​​

ومنذ 39 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الإثنين.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إسرائيل غزة الامم المتحدة اطلاق النار

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