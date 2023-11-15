يُعرض غدا.. نجمة "ذا كراون" تكشف ماذا تعلمت من حياة الأميرة ديانا؟

تعرض منصة نتفليكس غدا الخميس، النصف الأول من الموسم السادس والأخير من المسلسل المثير للجدل "ذا كراون" "The Crown"، والذي من المتوقع أن يفجر الكثير من ردود الفعل لتناوله اللحظات الشائكة قبيل وفاة الأميرة ديانا وعلاقتها بدودي الفايد من جهة وعلاقتها بأولادها الأميرين ويليام وهاري من جهة أخرى، بعد انفصالها عن الملك تشارلز.

نجمة "ذا كراون" تبرز علاقة ديانا بأولادها

وحول تلك اللحظات المؤلمة والعاطفية، قالت النجمة إليزابيث ديبيكي، التي تقوم بدور الأميرة ديانا في "ذا كراون" في تصريحات لمجلة نيوزويك الأمريكية، أنها ركزت على توضيح العلاقة بين ديانا وويليام وهاري، مضيفة أن المشاهد التي كانت تجسد فيها ديانا "الأم" شعرت بمتعة شخصية، لأن ديانا كأم كانت تجمعها علاقة نقية وجميلة مع أولادها.

ويرصد الموسم السادس والأخير من مسلسل "ذا كراون" الأخوة الملكيين "ويليام وهاري" خلال وفاة ديانا وكيف مرا بالحزن والحداد في أعقاب ذلك، ومن بين اللحظات الأكثر تأثيرًا في الموسم السادس، هو المكالمة الأخيرة بين ديانا مع أطفالها، وهي محادثة قال الأمير ويليام في الحقيقة إنه يتذكرها لكنه لن يكشف عنها أبدًا.

وأوضحت ديبيكي لمجلة نيوزويك: "أعتقد أن أهم شيء، هو أن إحدى المجالات التي ركزت عليها دائمًا ووجدت قدرًا كبيرًا من الفرح والبهجة الإبداعية والمتعة الشخصية هي العلاقة مع أطفال ديانا"، مضيفة إن "علاقة الأميرة الراحلة بأطفالها كانت المفتاح لتمسكها بالحياة بعد انفصالها عن تشارلز".

وتابعت: "كان المشاهد بين ديانا وأولادها هي الأوقات التي أشعر فيها بالسعادة في موقع التصوير. أشعر بأنني أكثر ارتباطًا بالمشهد. أشعر بالدعم الأكبر".

واستطردت: "حرفيًا، عندما لا يكون الأطفال في موقع التصوير، أشعر بالحرمان التام. لقد شعرت دائمًا بالحرمان التام، وأحيانًا يكون لديك نصف يوم حيث تعلم أنهم سيأتون في فترة ما بعد الظهر وأظل أتساءل طوال النهار: متى يأتي الأطفال هنا؟"

واستكملت ديبيكي: "أردت فقط أن أكون مع الأطقال، وقد جعلوني أشعر بالكمال بطريقة ما، وجعلوني أشعر أكثر بـ "ديانا" إنهم جيدون في التمثيل ولقد كنت محظوظًة جدًا لأن جميع الأطفال الذين شاركوا في هذا المسلسل هم الأكثر روعة".

وقالت الممثلة الأسترالية البالغة من العمر 33 عامًا: "هذا بالنسبة لي هو العامل الذي أعتقد أنه هو المكان الذي كنت أسعد فيه عندما لعبت دورها"، لافتة إلى أنها شعرت بنفس الشيء تجاه علاقة ديانا الواقعية مع ويليام وهاري بعد ساعات قضتها في البحث عن لقطات أرشيفية.

وأكدت ديبيكي: "كنت أشاهد ساعات وساعات من اللقطات لهم معًا، وما رأيته هو تلك العلاقة النقية والجميلة للغاية التي أوضحت أنهم كانوا بحاجة لبعضهم البعض بنفس القدر.. عندما أدخل في شخصية ديانا، ينسجم الأطفال جيدًا مع تفاعلاتي معهم، وكانوا يلعبون بشكل جميل مثل الإخوة الحقيقيين والذين يتشاجرون على هذا وذاك".

النجمة إليزابيث ديبيكي خلال تجسيدها لشخصية ديانا مع أولادها

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ماذا تعلمت نجمة "ذا كراون" من حياة ديانا؟

وأضافت: "آمل أن ما يظهر في الموسم السادس أيضًا هو أن هناك هذا الرابط من الحب بينهم. أعتقد، مما اكتشفته من بحثي أيضًا، أنه كان من المهم للغاية بالنسبة لديانا الحقيقية هي محاولتها أن تجعلهم يشعرون في بعض الأحيان بأنهم عاديون قدر الإمكان وليسوا أبناء ملكيون والقيام بالأشياء التي يريد الأطفال القيام بها - الذهاب إلى السينما، أو الذهاب إلى المتجر أو الاستمتاع باجازة".

واستكملت الممثلة ديبيكي: "في لقطات أرشيفية رأيت الأميرة ديانا تذهب مباشرة إلى المصورين، وقالت لهم هل تتركونا وشأننا، وهل يمكنكم أن تمنحونا بعض الوقت والخصوصية، ولكن من الواضح أنه كان من الصعب للغاية على وسائل الإعلام أن تترك ديانا وأولادها، وهو ما نعلم أنه كان صعبا عليها".

وربما أثرت تجارب ديانا مع وسائل الإعلام على موقف ديبيكي تجاه حياتها الخاصة في الوقت الحاضر، حيث اختتمت تصريحاتها لمجلة نيوزويك قائلة: "لقد كنت محظوظة جدًا، بطريقة ما، في القيام بهذا العمل. لقد عملت بجد وأحببته. لقد كان تحديًا هائلًا، ولكن إذا كان هناك شيء تعلمته من حياة ديانا ووفاتها فهو أن أحمي خصوصيتي أكثر، وربما، وأقدر حقًا "حياتي الطبيعية بعيدا عن حياتي الفنية".