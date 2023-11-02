صدمة جديدة.. "ذا كراون" سيدعم نظرية حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

لا يزال الموسم السادس والأخير من مسلسل "ذا كراون" يثير الجدل ويلقي بصدمات جديدة قبيل عرضه في 16 نوفمبر الجاري، حيث سيدعم نظرية مفادها أن ديانا كانت حاملاً قبل وفاتها في حادث السيارة المميت في باريس عام 1997، وذلك وفق مصادر مطلعة لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

اتهامات محمد الفايد للعائلة المالكة البريطانية

وقالت المصادر، إن المسلسل سوف يبرز اتهامات الملياردير المصري الراحل محمد الفايد بعد الحادث الذي أودى بحياة ابنه دودي مع ديانا الذي قال فيها أن الحادث كان مؤامرة دبرها الأمير فيليب لمنع ديانا من الزواج من دودي وإنجاب طفله، وسط توقعات بأن يثير بث تلك النظرية على منصة نتفليكس، غضب ابنها الأكبر ويليام أمير ويلز.

وكان الفايد، الذي توفي في وقت سابق من هذا العام، يزعم باستمرار أن الحادث كان مؤامرة دبرها الأمير الراحل فيليب زوج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لمنع ديانا من الزواج من دودي وإنجاب طفله، وقد تم رفض ادعاءات الأب باعتبارها "نظرية مؤامرة" وأنكرتها التحقيقات في حادث الوفاة.

وقال مصدر وُصِف بأنه أحد المطلعين لصحيفة "ذا صن" أنه من المرجح أن يثير هذا غضب أمير ويلز، الذي انزعج من العديد من الوقائع التي تناولها مسلسل "ذا كراون" والتي ظهرت فيها والدته، حيث أن سماع الادعاءات حول حمل والدته سيكون بمثابة وضع الملح على جرح لا يزال ينزف.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن منصة نتفليكس رفضت التعليق على تلك القصة.

مؤلف العمل: يجب تجاهل أي انتقاد للمسلسل قبل بثه

كان قد أجرى بيتر مورجان، المبدع والكاتب الرئيسي للمسلسل، مقابلة مع مجلة Variety الأسبوع الماضي قال فيها إنه يجب تجاهل أي انتقاد للمسلسل قبل بثه.

أضاف مورجان "كل الانتقادات الموجهة إلى موقف مسلسل "ذا كراون" تجاه العائلة المالكة تأتي تحسبًا لظهور العرض. لكن في اللحظة التي سيبث فيها المسلسل فإنهم سيصمتون على الفور. وأعتقد أنهم ربما يشعرون بالغباء إلى حد ما".

لم يكن حمل الأميرة ديانا هو الصدمة الوحيدة التي سببها الموسم السادس والأخير قبيل عرضه، لكن أيضا ظهور ديانا كشبح خلال مشاهد المسلسل بعد وفاتها أدى إلى إثارة الجدل بشكل كبير.

وأشار مورجان لمجلة "فارايتي" إلى أن المشهد الذي يظهر فيه "شبح" ديانا، على سبيل المثال، قد تم تحريفه على نطاق واسع، قائلاً: "لم أتخيله أبدًا على أنه "شبح" ديانا بالمعنى التقليدي ... لقد كان استمرارها في العيش بشكل واضح في عقول من تركتهم وراءها. لقد كانت ديانا فريدة من نوعها، وأعتقد أن هذا هو ما ألهمني لإيجاد طريقة فريدة لتمثيلها. لقد استحقت معاملة خاصة من الناحية السردية”.

وقال إنه لن يصور لحظة وفاة الأميرة. "يا إلهي، لم نكن لنعرض الحادث أبدًا. أبداً."