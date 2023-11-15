الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوفد الافريقى يشيد بمستوى صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الممثله في الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ويمثلها المهندس محمود الفوطي رئيس مجلس إدارة الجمعي:

ويشمل البروتوكول مجالات تقديم الخدمات والمعلومات التي تخدم أعضاء الطرفين لتحقيق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب بما يخدم تحقيق التعاون المتكامل بين مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وفتح أسواق لمنتجاتها بالدول الأفريقية.

 

وعبر محافظ الغرب،  عن سعادته بهذه الزيارة موجهًا الشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أتاح الفرصة لوجود مثل هذه الوفود اليوم في محافظة الغربية لخدمة صناعة الغزل والنسيج، موجها الشكر للدكتور يسري الشرقاوي وكافة السفراء الأفريقيين واعضاء الوفد بالكامل.

 

وأشارالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أن ما تم زيارته هو جزء بسيط يعبر عن بعض الصناعات الموجودة في المحافظة وهناك الكثير لزيارته ورؤيته في المرات القادمة، مشيرا إلى أم المحافظة متميزة في العديد  من  المجالات، فهي محافظة زراعية وصناعية وسياحية وهناك الكثير من المنتجات التي تنتجها محافظة الغربية  نتأكد أنكم سوف تهتمون بها.


أهمية تعاون الدول الأفريقية مع بعضها

وأكد المحافظ، على أهمية تعاون الدول الأفريقية مع بعضهنا البعض مشيرا إلى إن كل الدول الأفريقية غنية بالمواد الخام والمنتجات التي يمكن أن يتم تداولها  فيما بين الدول الأفريقية وبعضها.


واختتم المحافظ،  كلمته قائلا: “من الممكن أن نصنع  قوة اقتصادية كبيرة تواجه العالم أجمع إذا اجتمعنا”.

 

أهمية زيادة العلاقات المصرية الأفريقية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية

ومن جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية زيادة العلاقات المصرية الأفريقية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول إفريقيا، وتمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها.


وأضاف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الزيارة شملت ممثلي سفارات ووفود متعددة التخصصات من القارة الإفريقية، حيث تأتي الزيارة في إطار التعزيز المستمر للعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وهذه الدول الشريكة.

 

وأبدى الوفد الأفريقي انبهاره وإعجابه الشديد بمستوى صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الغربية وجودة المنتجات القطنية داخل شركة مصر للغزل والنسج، وأيضا المصانع الخاصة وما تملكه محافظة الغربية من قدرات إنتاجية ذات جودة عالية في صناعة الغزل والنسيج.

واختتم اللقاء بإهداء المحافظ درع المحافظة لسفراء دول. موزمبيق - النيجر - بوركينا فاسو - موريشيوس - كوت ديفوار، وأيضا إلى الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة٠

محافظ الغربية بروتوكول جمعية رجال الأعمال بالمحلة الكبري محافظة زراعية وصناعية الأفريقية غنية شركة مصر للغزل والنسج

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