محافظ الغربية: المراكز التكنولوجية تسهل العقبات بأعلى معايير الجودة العالمية

تولي محافظة الغربية، اهتمامها بتطوير المراكز التكنولوجية، والتي حققت إنجازًا ملحوظًا بكونها من أوائل المراكز على مستوى الجمهورية التي حصلت على شهادة الأيزو 9001، حيث حصلت 6 مراكز تكنولوجية بالمحافظة على هذه الشهادة المرموقة، وتعتبر هذه الإنجازات خطوة هامة نحو تحقيق التطور التكنولوجي وتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين.

وأوضح الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن المحافظة قد قامت بتطوير 10 مراكز تكنولوجية حتى الآن، وتستعد لافتتاح مركزين إضافيين في طنطا والمحلة، وبهذا ستكون جميع المراكز والمدن والأحياء في المحافظة مغطاة بخدمات المراكز التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات.

وأشار النائب المحافظ إلى أنه تم تنفيذ خطة تدريبية شملت 34 متدربًا من مديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع وزارة التخطيط وتم أيضًا تدريب 9 موظفين في ورش عمل بمركز سقارة، بهدف تطوير مهارات العاملين وتحسين أدائهم.

ومن جهته، أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن حصول 6 مراكز من الغربية على شهادة الأيزو 9001 يعد نتيجةً لجهود جميع العاملين بالمنظومة، حيث تم تذليل جميع العقبات واتباع إجراءات بأعلى معايير الجودة العالمية، وتوفير جميع الخدمات عبر بوابة الخدمات الحكومية.

ويعتبر المركز التكنولوجي في ديوان عام محافظة الغربية، أحد أهم المراكز التكنولوجية في المحافظة، حيث يعمل على تقديم 49 خدمة للمواطنين، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عبر الإنترنت. ويعمل المركز بروتوكول تشغيل مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، مما يسمح بربط جميع للمراكز التكنولوجية في المحافظة وتنسيق جهودها.

وتهدف هذه المراكز إلى تسهيل وتحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، حيث يتم توفير خدمات مثل إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد رخص القيادة، وتقديم طلبات الحصول على تصاريح البناء، والتسجيل العقاري، والتسجيل في الضرائب، وغيرها من الخدمات الحكومية المختلفة.

وتعتبر الحصول على شهادة الأيزو 9001 إنجازًا مهمًا، حيث تعد هذه الشهادة معيارًا عالميًا لضمان جودة وكفاءة إدارة المؤسسات. وتشير هذه الشهادة إلى أن المراكز التكنولوجية في الغربية تلتزم بمعايير الجودة العالمية وتعمل بطرق مبتكرة وفعالة.

وتعكس هذه الإنجازات التزام المحافظة، بتحقيق التطور التكنولوجي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيستمر التطوير والتحسين في المراكز التكنولوجية بالغربية، بهدف توفير تجربة سلسة وفعالة للمواطنين عند التعامل مع الجهات الحكومية.