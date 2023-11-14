إشادة كبيرة بمبادرة تخفيض أسعار السلع بالغربية: ترفع المعاناة عن الأسر

نفذت الحكومة المصرية مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، في خطوة هامة للتخفيف من العبء المعيشي على المواطنين، بهدف توفير سلع ذات جودة عالية بتكلفة مناسبة للمواطنين، وتشمل تخفيضات كبيرة على عدد من السلع الغذائية الأساسية.

وتعاونت الحكومة في هذه المبادرة مع القطاع الخاص وكبار التجار، وتشرف الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك على متابعة الأسعار والتأكد من الالتزام بها من قبل التجار والمنتجين، وتم تنسيق هذه الجهود مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وقد أعلنت المبادرة عن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 و25%، وتشمل هذه السلع السكر وزيت الطعام والأرز والفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة.

ولاقت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين كانوا يعانون من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.

المبادرة توفر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة

وبدأت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، بالتعاون مع مباحث تموين الغربية، بقيادة العميد عمرو الطوخي، في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لمديرية التموين، وبعض المعارض الدائمة والمؤقتة، بالإضافة إلى المحلات والمجمعات الخاصة، تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وأبدى المواطنون في محافظة الغربية إشادتهم بجودة السلع المقدمة في إطار المبادرة.

وفي هذا السياق، قال عزت قشطة، شاب من الغربية: “لاحظت تحسنًا ملحوظًا في جودة المنتجات بجانب انخفاض أسعارها”، معبرًا عن سعادته بتلك الخطوة التي تساهم في رفع المعاناة عن الأسر المتعففة وتحسين معيشتهم وتخفيف الضغط الاقتصادي عنهم.

فيما قالت علا مبروك: “تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الرامية للحكومة المصرية في مكافحة التضخم وتخفيض تكاليف المعيشة للمواطنين، خاصة بعدما شهد مصر في الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الأساسية، ما أثر سلبًا على الأسر وزاد من الضغوط الاقتصادية عليها”.

يُذكر أنه بالإضافة إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

ومن المتوقع أن تستمر المبادرة في الفترة القادمة، وأن يتم توسيع نطاقها لتشمل المزيد من السلع الأساسية يأمل المواطنون في أن يستمر هذا التوجه نحو تخفيض أسعار السلع وتحسين المعيشة، ويثمنون جهود الحكومة في توفير السلع بأسعار معقولة وجودة عالية، وبهذه الخطوة، تؤكد الحكومة المصرية التزامها برفاهية المواطنين وتحسين ظروف حياتهم، وتعمل على إيجاد حلول ملموسة لمشاكل الاقتصاد والتضخم التي تواجهها البلاد.

مبادرة خفض الأسعار

مبادرة خفض الأسعار

مبادرة خفض الأسعار

مبادرة خفض الأسعار