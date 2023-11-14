الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف سوهاج" تطلق برنامج المنبر الثابت فى 42 مسجدًا

أوقاف سوهاج
أوقاف سوهاج

انطلق برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بـمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء، فى 42  مسجدًا، بموضوع الإتقان سبيل الأمم المتحضرة، والأمر بالإحسان فى كل عمل وإتقان كل عمل، وذلك في إطار التعاون المشترك  بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.


برنامج المنبر الثابت بأوقاف سوهاج

قال الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأاوقاف بمحافظة سوهاج، لـ"الدستور"، إن برنامج المنبر الثابت تدعو للإحسان وإتقان العمل  وفقا لقوله تعالى {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) كما أن الإحسان، هو الإتقان والإحكام والتجويد فمن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهـب العرف بين الله والناس وإذا كان الله عز وجل أمر بالإحسان فى كل عمل، وإتقان كل عمل سواء كان فى الأعمال الدنيوية، أو الأعمال التعبدية.


الإتقان بالعمل بأوقاف سوهاج

واضاف وكيل أوقاف سوهاج: فمن الواجب علي كل عامل أن يجود عمله، ويبذل كل جهده، لإحسانه وإحكامه، ولا ينسي أن الله يراقبه في عمله، ويراه في كل مجال من مجالات سعيه.

فيما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة، ترافقه المهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

ووجه محافظ سوهاج، بتكثيف الأعمال، والانتهاء من إنشاء المركز خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لبدء العمل به، مؤكدا أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة هو إحدى أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والذي يهدف إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

الأزهر الشريف سوهاج الإتقان المنبر الثابت بمحافظة سوهاج

مواد متعلقة

جنايات سوهاج تحيل أوراق متهم بقتل سيدة والشروع فى قتل شقيقين للمفتى

27 جنيها للكيلو.. رئيس حي غرب سوهاج يشرف على توزيع 4 أطنان سكر

السجن المؤبد لمتهم بإضرام النار فى حوش أحد الأشخاص بسوهاج

"آثار سوهاج" تنظم ندوة توعوية حول "الصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية"

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والمطار الدولى بالمحافظة

تخصيص 7500 متر لإنشاء مستشفى الجراحات العامة والباطنة بجامعة سوهاج الجديدة

رئيس "مياه سوهاج" يُتابع انتظام العمل بمحطات الشرب والصرف الصحى

"النعماني" يجتمع مع الشركة المنفذة للتجهيزات النهائية لمبني الإدارة المركزية بالمقر الجديد

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

عاجل.. متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم