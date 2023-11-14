"أوقاف سوهاج" تطلق برنامج المنبر الثابت فى 42 مسجدًا

انطلق برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بـمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء، فى 42 مسجدًا، بموضوع الإتقان سبيل الأمم المتحضرة، والأمر بالإحسان فى كل عمل وإتقان كل عمل، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.



برنامج المنبر الثابت بأوقاف سوهاج

قال الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأاوقاف بمحافظة سوهاج، لـ"الدستور"، إن برنامج المنبر الثابت تدعو للإحسان وإتقان العمل وفقا لقوله تعالى {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) كما أن الإحسان، هو الإتقان والإحكام والتجويد فمن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ولا يذهـب العرف بين الله والناس وإذا كان الله عز وجل أمر بالإحسان فى كل عمل، وإتقان كل عمل سواء كان فى الأعمال الدنيوية، أو الأعمال التعبدية.



الإتقان بالعمل بأوقاف سوهاج

واضاف وكيل أوقاف سوهاج: فمن الواجب علي كل عامل أن يجود عمله، ويبذل كل جهده، لإحسانه وإحكامه، ولا ينسي أن الله يراقبه في عمله، ويراه في كل مجال من مجالات سعيه.

فيما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة، ترافقه المهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.



ووجه محافظ سوهاج، بتكثيف الأعمال، والانتهاء من إنشاء المركز خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدا لبدء العمل به، مؤكدا أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة هو إحدى أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والذي يهدف إلى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الحفاظ على الممتلكات العامة، وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.