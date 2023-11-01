"سوهاج التعليمية" تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات (صور)

كرم أيمن تمام عبدالرحيم، مدير إدارة سوهاج التعليمية، الطالبات المتفوقات بالصفين الأول والثاني بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات، في إطار حرص الإدارة على مواصلة دعمها للمتفوقين في المدارس؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية.

وأعرب أيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية، عن سعادته بتكريم الطلاب المتميزين وأولياء الأمور، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والتقدم وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.

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وتفقد مدير ادارة سوهاج التعليمية سير العملية التعليمية واستمع لشرح أحد المدرسين داخل أحد الفصول، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالوسائل التعليمية الحديثة ومواكبة التقدم التكنولوجي لتوصيل المعلومة بسهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور سحر خلف مدير إدارة المدرسة وأيمن مكرم ديمترى، موجه أول التربية الاجتماعية بالإدارة ومحمد فوزى موجه التربية النفسية بالإدارة وعدد أولياء الأمور وحمدان عبدالظاهر، كبير معلمى اللغة العربية بالمدرسة.

جدير بالذكر أن إدارة سوهاج التعليمية واحدة من أهم الإدارات التعليمة على مستوى محافظة سوهاج، حيث تضم عددا كبيرا من المدارس.

تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات

تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات

تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات

تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات

تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات

تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات

تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات