الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي بورسعيد يشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة

مؤتمر مستقبل وطن
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة

نظم حزب مستقبل وطن ببورسعيد، المؤتمر الأول لدعم قائد التنمية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية بحضور العشرات من أبناء محافظة بورسعيد.

العشرات يشاركون في مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة 
شهد المؤتمر إقبال حاشد من الشعبين وأهالي بورسعيد بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق والذي يجمعه علاقة طيبة بأهل بورسعيد ويحرص على حضور مناسبات المحافظة الباسلة، كما حضر المؤتمر عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن في بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين وحسن عمار عضوا مجلس النواب والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والشيخ عماد مدير الأوقاف ممثل الكنيسة بيمن صابر وممثل الأزهر الشيخ عبد الرحمن الصياد علي جبر منسق التحالف الوطني والعميد ممثل تم خلالها حداد علي أرواح شهداء فلسطين.

كما استعرض المؤتمر فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس السيسي خاصة في محافظة بورسعيد، وعبارات رددها الرئيس السيسي منها لا أحد يقدر يوقع بمصر ونحن موجودين وأنه عندما يعد يفي وأنه سيستمر في العمل وربنا هو الموفق.

ورفع أهالي بورسعيد صور ولافتات للرئيس السيسي تؤيده للترشح للانتخابات الرئاسية ووتعالت الهتافات بورسعيد تؤيد السيسي.

مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة

مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
مؤتمر مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة
الرئيس السيسي مستقبل وطن بورسعيد دعم انتخابات

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