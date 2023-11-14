مواطن سوداني: الشعب المصري يساند الفلسطينيين منذ سنوات (فيديو)

أعلن مصريون دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات لحماية الأمن القومي ومواجهة المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال عبد الرحمن إبراهيم، مواطن سوداني إنه يدعم ما قام به الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية، حيث إنه أرسل رسائل تهديد لجيش الاحتلال ، كما أن الرئيس والشعب المصري ضد فكرة التهجير التي ترغب إسرائيل في تنفيذها لإنهاء القضية الفلسطينية.

أضاف أن الشعب السوداني والمصري يدعمان قرارات الرئيس السيسي وأن القضية الفلسطينية قضية العرب بأكملهم ، و ذكر أن مصر هي أكثر الدول داعمة للقضية الفلسطينية على مر السنين.

اقتحام مدينة جنين

واستُشهد 6 فلسطينيين، وأصيب 6 آخرون، اثنان بحالة خطر، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، للمرة الثانية منذ صباح اليوم الخميس.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

أضافت "وفا"، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ستة مواطنين، وإصابة ستة آخرين على الأقل، بينهم مسعف بالرصاص الحي.

وأوضح شهود عيان أن خمسة مواطنين من الستة الذين استشهدوا، لم تعرف هوياتهم بعد، متأثرين بجروحهم الحرجة، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وحاصرت قوات الاحتــلال مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها.