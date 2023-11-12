مواطن: كلنا مع الرئيس السيسي ضد التهجير ونقدم الدعم الكامل لأخواتنا الفلسطينيين (فيديو)

قال أحد المواطنين، إن الشعب المصري بالكامل قدم سبل الدعم للأشقاء في فلسطين، والجميع أصبح رافض العدوان الصهيوني بعد ما قام به من مجازر وجرائم في حق أهل غزة.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية لكل ما في وسعها وتواجه جهات خارجية أجنبية تدعم الكيان الصهيوني، ولذلك لابد من تكاتف الدول العربية مع مصر من أجل الدفاع عن فلسطين وحقن الدماء.

وأكد رفضه لمخطط التهجير الذي تسعى إليه قوات الاحتلال الصهيوني، والزحف على الأراضي المصرية وتصفية القضية الفلسطينية.