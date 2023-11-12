الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: كلنا مع الرئيس السيسي ضد التهجير ونقدم الدعم الكامل لأخواتنا الفلسطينيين (فيديو)

مواطن يدعم القضية
مواطن يدعم القضية الفلسطينية

قال أحد المواطنين، إن الشعب المصري بالكامل قدم سبل الدعم للأشقاء في فلسطين، والجميع أصبح رافض العدوان الصهيوني بعد ما قام به من مجازر وجرائم في حق أهل غزة.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية لكل ما في وسعها وتواجه جهات خارجية أجنبية تدعم الكيان الصهيوني، ولذلك لابد من تكاتف الدول العربية مع مصر من أجل الدفاع عن فلسطين وحقن الدماء.

وأكد رفضه لمخطط التهجير الذي تسعى إليه قوات الاحتلال الصهيوني، والزحف على الأراضي المصرية وتصفية القضية الفلسطينية. 

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مواطن: مصر نجحت في إفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

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مواطن: الرئيس السيسي أجهض مخطط تهجير الفلسطينيين (فيديو)

 

الرئيس السيسي يدعم أهل غزة أهل غزة الرئيس السيسي كلمة الرئيس في القمة العربية الإسلامية فلسطين العدوان الصهيوني لقضية الفلسطينية

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