مواطن: مصر نجحت في إفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

قال محمد منصور، أحد المواطنين المصريين المقيم بدولة الكويت، إن جميع الشعوب حزينة على ما يحدث في فلسطين من اعتداءات وجرائم ومجازر في حق أشقائنا من قبل العدوان الإسرائيلي.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أنه لابد على جميع الدول العربية والإسلامية التكاتف من أجل عدم غزة، مؤكدا على دور الدولة المصرية في تقديم المساعدات والإغاثات ومختلف سبل الدعم من أجل القضية الفلسطينية، وأن مصر نجحت في إفشال المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية.

https://youtu.be/LdkwY14LCEc

كلمة الرئيس في القمة العربية الإسلامية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية في ظروف استثنائية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، بالرياض اليوم السبت، إن "الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة، الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وأوضح الرئيس، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض: "نجدد الإدانة، ونشدد على أن سياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس أو أي دعاوى أخرى".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من مغبة السياسات الأحادية، وتحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

وأضاف الرئيس، أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

الرئيس السيسي يدعم أهل غزة

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما يتعرض له أهل غزة من قتل وحصار وممارسات غير إنسانية، يعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتع الدولي، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف خلال "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية"،: "وكما يمر الوقت ثقيلا على أهالي غزة، يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، الوقت مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم، وتهافت الدعوات الإنسانية التي تسقط سقوطا مدويا، في هذا الامتحان الكاشف".