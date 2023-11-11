مواطن: الرئيس السيسي أجهض مخطط تهجير الفلسطينيين (فيديو)

قال حسام صلاح، مواطن مصري، إن جميع المصريين يتابعون كافة تداعيات القضية الفلسطينة بشكل كبير، وندد بالعداون الصهيوني والجرائم والمجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأكد أن الدولة المصرية قامت بدور كبير لدعم أشقائنا الفلسطينيين وإمدادهم بكافة سبل الدعم، إلا أنه لا بد من تكاتف الدول العربية وتعاونها مع مصر بشكل أكبر للتصدي للعدو ووقف المجازر في قطاع غزة.

وعبر عن رفضه لمخطط التهجير الذي يسعى له الاحتلال الصهيوني لتهجير أهل فلسطين لأرض سيناء الفلسطينية وهو الأمر الذي بمجرد حدوثه يعني تصفية تامة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أجهض مخطط تهجير الفلسطينيين.

كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية في ظروف استثنائية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، بالرياض اليوم السبت، إن "الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة، الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.