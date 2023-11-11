السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسي أجهض مخطط تهجير الفلسطينيين (فيديو)

مواطن يدعم القضية
مواطن يدعم القضية الفلسطينية

قال حسام صلاح، مواطن مصري، إن جميع المصريين يتابعون كافة تداعيات القضية الفلسطينة بشكل كبير، وندد بالعداون الصهيوني والجرائم والمجازر التي ترتكبها في حق  الشعب الفلسطيني.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأكد أن الدولة المصرية قامت بدور كبير لدعم أشقائنا الفلسطينيين وإمدادهم بكافة سبل الدعم، إلا أنه لا بد من تكاتف الدول العربية وتعاونها مع مصر بشكل أكبر للتصدي للعدو ووقف المجازر في قطاع غزة.

وعبر عن رفضه لمخطط التهجير الذي يسعى له الاحتلال الصهيوني لتهجير أهل فلسطين لأرض سيناء الفلسطينية وهو الأمر الذي بمجرد حدوثه يعني تصفية تامة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أجهض مخطط تهجير الفلسطينيين.

txt

مواطن: السيسى من اختيار الله لإنقاذ الأمة العربية من أزماتها

txt

مواطن: أدعم قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية.. ولا للتهجير (فيديو)

كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية في ظروف استثنائية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، بالرياض اليوم السبت، إن "الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة، الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون ممارسات لا إنسانية".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

الرئيس السيسي يدعم أهل غزة كلمة الرئيس في القمة العربية الإسلامية القمة العربية الإسلامية غزة أهل غزة مواطن يدعم القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

هل ستتعرض غزة إلى زلزال نتيجة القصف مثلما تنبأ العالم الهولندي؟

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس