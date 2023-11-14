اجتماع تنظيمى لأمانة قطاع الأعمال لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات 2024

عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد مصطفى السلاب اجتماعًا تنظيميًا، مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء قطاع الأعمال بـ٢٧ محافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة.

شارك في الاجتماع النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب أحمد البنا أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية.

وقال النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، إن الحزب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي، لأنه يضم أفضل الكوادر في المحافظات، ولديه قيادات مؤثرة في الشارع، كما أن كوادره تجمع بين الخبرة والشباب، كما اعتبر أمين التنظيم أن الأحداث في غزة تثبت صواب رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكمة إدارته للتحديات وحسن ترتيبه لأولويات العمل، خاصة في ملفي التسليح والبنية التحتية.

من ناحيته عرض النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال، مجموعة من الفاعليات والأنشطة التي ستجريها الأمانة خلال الأيام القادمة بهدف دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييده في الاستحقاق الانتخابي الوشيك.