الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اجتماع تنظيمى لأمانة قطاع الأعمال لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات 2024

النائب أحمد عبد
النائب أحمد عبد الجواد

عقدت أمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد مصطفى السلاب اجتماعًا تنظيميًا، مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء قطاع الأعمال بـ٢٧ محافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة. 

شارك في الاجتماع النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب أحمد البنا أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية. 

398607590_887669142724503_3930666767837301375_n
txt

أمانة المشروعات بـ"مستقبل وطن" تبحث دعم القطاع والمستثمرين

txt

"قانونية مستقبل وطن": إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية وسط صمت من المجتمع الدولى

وقال النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، إن الحزب تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في الاستحقاق الانتخابي، لأنه يضم أفضل الكوادر في المحافظات، ولديه قيادات مؤثرة في الشارع، كما أن كوادره تجمع بين الخبرة والشباب، كما اعتبر أمين التنظيم أن الأحداث في غزة تثبت صواب رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكمة إدارته للتحديات وحسن ترتيبه لأولويات العمل، خاصة في ملفي التسليح والبنية التحتية. 

 

400867653_887669212724496_1224879297743313564_n

من ناحيته عرض النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال، مجموعة من الفاعليات والأنشطة التي ستجريها الأمانة خلال الأيام القادمة بهدف دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييده في الاستحقاق الانتخابي الوشيك.

2
398608251_887669192724498_6254214569076708366_n
398600520_887669126057838_1076045309650309910_n
مستقبل وطن النائب محمد مصطفى السلاب السيسي الانتخابات الرئاسية القاهرة

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم