طارق فهمى: الحضور الروسى يحقق التوازن الدولى للقضية الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن روسيا تحاول الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن الحضور الروسي في ملف القضية الفلسطينية يحقق التوازن في ظل الصمت الدولي.

وأكد فهمي أن بيان وزارة الخارجية اليوم حول تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، متزن ومنضبط، ويوضح رسائل مصر لكافة المخططات الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وزعم وزير المالية الإسرائيلي، أن الحل الأنسب للفلسطينيين هو التهجير من غزة.