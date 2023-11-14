الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى: الحضور الروسى يحقق التوازن الدولى للقضية الفلسطينية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن روسيا تحاول الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، أن الحضور الروسي في ملف القضية الفلسطينية يحقق التوازن في ظل الصمت الدولي.

وأكد فهمي أن بيان وزارة الخارجية اليوم حول تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، متزن ومنضبط، ويوضح رسائل مصر لكافة المخططات الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وزعم وزير المالية الإسرائيلي، أن الحل الأنسب للفلسطينيين هو التهجير من غزة.

طارق فهمي في المساء مع قصواء الروسي القضية الفلسطينية الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية الحكومة الاسرائيلية

مواد متعلقة

قصواء الخلالى: 1165 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين حتى الآن

حملة المرشح فريد زهران: نقلنا ما يحدث فى غزة للشارع العالمى (فيديو)

حملة المرشح فريد زهران: نؤيد قرارات الرئيس السيسى لإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين

مصطفى شردي: أفتخر إني جزء من الشركة "المتحدة"

"مشفرة ومؤمنة ".. كل ما تريد معرفته عن رخص القيادة الجديدة (فيديو)

"قُتلوا غدرًا من جيشهم".. مصطفى شردى يعلق على قتل إسرائيل للمحتجزين فى غزة

أمريكا هى من تدير.. اللواء نصر سالم يكشف موعد انتهاء الحرب على غزة

خسائر إسرائيلية صادمة لنتنياهو.. اللواء نصر سالم يفضح الجيش الإسرائيلى

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم