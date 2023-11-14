أستاذ استثمار يعلق على قرار الدولة بإدخال القطاع الخاص لسوق تشغيل وإدارة المطارات

علق الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، على قرار الدولة المتمثل في إدخال القطاع الخاص لسوق تشغيل وإدارة المطارات في مصر، قائلًا: “إن هذا القرار يشمل ثلاثة عناوين أساسية ضمن السياسة الاقتصادية المصرية أو الرؤية الاقتصادية لدى مصر، أولهم أنه أصبح الآن على القطاع الخاص أن يجتهد في كل شيء، فالدولة تشجع القطاع الخاص وتستثمر فيه”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه لا يمكن أن تحقق تنمية بدون نقل ولوجستيات وبالتالي فإن صناعة رؤية مصرية بتوطين صناعة النقل الذكي والنقل المميز أصبحت استراتيجية في الدولة المصرية.

وأوضح أن المطارات والموانئ أصبحت اليوم أحد أدوات التقدم والتنمية، وأن الدولة المصرية أخذت خطوات جادة في هذا الموضوع من خلال إنشاء الطرق سواء في المحافظات أو المدن ومن خلال الموانئ المنتشرة في الدولة المصرية، حيث أصبح يوجد لدينا أكثر من 11 ميناء، وكل هذا يؤكد أن التنمية أصبحت اليوم صناعة، والصناعة تحتاج إلى أفكار جديدة، والدولة توجه وتضع السياسات وتترك الأمر للقطاع الخاص والاستثمار وتبذل كل الجهد من أجل الإتيان باستثمارات جديدة.