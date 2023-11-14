الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ استثمار يعلق على قرار الدولة بإدخال القطاع الخاص لسوق تشغيل وإدارة المطارات

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

علق الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، على قرار الدولة المتمثل في إدخال القطاع الخاص لسوق تشغيل وإدارة المطارات في مصر، قائلًا: “إن هذا القرار يشمل ثلاثة عناوين أساسية ضمن السياسة الاقتصادية المصرية أو الرؤية الاقتصادية لدى مصر، أولهم أنه أصبح الآن على القطاع الخاص أن يجتهد في كل شيء، فالدولة تشجع القطاع الخاص وتستثمر فيه”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أنه لا يمكن أن تحقق تنمية بدون نقل ولوجستيات وبالتالي فإن صناعة رؤية مصرية بتوطين صناعة النقل الذكي والنقل المميز أصبحت استراتيجية في الدولة المصرية.

وأوضح أن المطارات والموانئ أصبحت اليوم أحد أدوات التقدم والتنمية، وأن الدولة المصرية أخذت خطوات جادة في هذا الموضوع من خلال إنشاء الطرق سواء في المحافظات أو المدن ومن خلال الموانئ المنتشرة في الدولة المصرية، حيث أصبح يوجد لدينا أكثر من 11 ميناء، وكل هذا يؤكد أن التنمية أصبحت اليوم صناعة، والصناعة تحتاج إلى أفكار جديدة، والدولة توجه وتضع السياسات وتترك الأمر للقطاع الخاص والاستثمار وتبذل كل الجهد من أجل الإتيان باستثمارات جديدة.

القطاع الخاص ادارة المطارات توطين الصناعة صناعة النقل النقل الذكي

مواد متعلقة

أستاذ اقتصاد: معدلات التضخم فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى "الأعلى" منذ 40 عامًا

خبير اقتصادى يوضح جهود الدولة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية

عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء: السكر من الأمراض التي يمكن مصاحبتها

أكرم القصاص: مصر دائمًا ما تتعرض للمزايدة بشأن موقفها من القضية الفلسطينية

أستاذ تاريخ حديث: حياة عرفات تؤكد الدور المصرى من القضية الفلسطينية

كيف يسهم قانون الاستثمار الجديد فى جذب المستثمرين؟.. أستاذ تمويل واستثمار يُجيب

صاحب Parkville للأدوية يكشف أشهر منتجات الشركة للعناية الشخصية

عبدالمنعم السيد: خريطة مصر الاستثمارية وفرت جميع التفاصيل التى يحتاجها المستثمر

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

طرد ومشادات.. الأهلى يكتسح الزمالك بفارق 15 نقطة فى "قمة السلة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم