الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى: حريصون على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى الخدمات الصحية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس السعودي الألماني الصحية

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة الدائم باستثمارات المجموعة في مصر، لافتًا إلى أنه سبق وأكد خلال افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، في أكتوبر الماضي، دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ترحيب الحكومة باستثمارات القطاع الخاص يتسق مع نهجها خلال الفترة الأخيرة لتمكين هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه حضر جلسة مع وزير الصحة خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، ناقشت "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، وتم التأكيد خلالها على هذا التوجه، وأكدنا أننا مستعدون لبناء المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص للتشغيل، لا سيما لمؤسسات خاصة تتمتع بسمعة جيدة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه بدأ تنفيذه بالفعل.

واستطرد رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتنا، ومنها قطاع الصحة، موجهًا وزير الصحة بإعداد تلك المُحفزات ودراستها.

من جانبه، شرح وزير الصحة المُحفزات التي تمنحها الدول المجاورة للاستثمار في مجال الصحة من جانب القطاع الخاص، وكذا ما تعتزم مصر تقديمه للقطاع الخاص من مُحفزات، وفقًا لرؤية الدولة لتحسين الخدمات في هذا القطاع الحيوي.  

وخلال الاجتماع، تقدم المهندس صبحي بترجي بالشكر على دعم الحكومة المُستمر لمشروعات القطاع الخاص لاسيما في مجال الخدمات الصحية، مؤكدًا أن مصر أمامها مستقبل كبير، ولذا تحرص المجموعة على الاستثمار بها، حيث ستعمل على بناء وتشغيل مستشفى جديدا في محافظة الجيزة.

واقترح بعض المُحفزات التي يمكن أن تطرحها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع من جانب مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن مصر تحظى بمقومات كبيرة للنمو في القطاع الصحي، أولها الموارد البشرية المُتميزة، معتبرًا مصر بلد الطب، وأنها مؤهلة لتكون في مقدمة دول العالم في السياحة العلاجية على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن تلك المحفزات المقترحة سيكون لها أثر مهم على تحقيق الانطلاقة المنشودة للقطاع الخاص في هذا المجال.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المهندس صبحي بترجي السعودي الألماني الصحية

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